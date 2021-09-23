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15 bin öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanı | 15 atama hangi branştan kaç öğretmen atanacak?
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15 bin öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanı | 15 atama hangi branştan kaç öğretmen atanacak?

15 bin öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanı | 15 atama hangi branştan kaç öğretmen atanacak? 15 bin öğretmen atamasının branş ve kontenjanları belli oldu. MEB 15 bin atamada en çok Sınıf Öğretmeni ataması yapacak. İşte 2021 yılı 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları...

38 Dakika Önce
2021-09-23 15:30:33
15 bin öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanı | 15 atama hangi branştan kaç öğretmen atanacak?

15 bin öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanı | 15 atama hangi branştan kaç öğretmen atanacak? 15 bin öğretmen atamasının branş ve kontenjanları belli oldu. MEB 15 bin atamada en çok Sınıf Öğretmeni ataması yapacak. İşte 2021 yılı 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları...

MEB binlerce öğretmen adayının beklediği gelişmeyi duyurdu. 15 bin öğretmen ataması branş dağımı belli oldu. MEB'in duyurusunda hangi banştan kaç öüretmen atanacağı netlik kazandı.

15 bin öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanı

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

15 bin öğretmen atama branş dağılımı için TIKLAYIN

15 bin atama takvimi

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de,

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de,

Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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