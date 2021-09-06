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2021 öğretmen kırtasiye parası ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

2021 öğretmen kırtasiye parası ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 6 Eylül'de tüm sınıflarda yüz yüze eğitimler başladı. Milyonlarca öğrenci ile birlikte 1 milyon öğretmen de sınıflarda yerlerini alacak. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için kırtasiye harcaması yapacak olan öğretmenler kırtasiye yardımı parasının (eğitim ödeneği) ne zaman yatacağını merak ediyor. MEB'e bağlı kurumda görevli olan öğretmenlere bu sene 1250 lira olarak hesaplara yatacak olan eğitim ödeneğinin ne zaman ödeneceği merakla bekleniyor.

43 Dakika Önce
2021-09-06 09:46:21
2021 öğretmen kırtasiye parası ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

2021 öğretmen kırtasiye parası ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 6 Eylül'de tüm sınıflarda yüz yüze eğitimler başladı. Milyonlarca öğrenci ile birlikte 1 milyon öğretmen de sınıflarda yerlerini alacak. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için kırtasiye harcaması yapacak olan öğretmenler kırtasiye yardımı parasının (eğitim ödeneği) ne zaman yatacağını merak ediyor. MEB'e bağlı kurumda görevli olan öğretmenlere bu sene 1250 lira olarak hesaplara yatacak olan eğitim ödeneğinin ne zaman ödeneceği merakla bekleniyor.

Öğretmenler de milyonlarca öğrenci gibi okullarda yüz yüze eğitime başlayacak. Yeni dönem öncesi kırtasiye harcaması yapan öğretmenler devlet tarafından verilen eğitim ödeneğinin ne zaman ödeneceğinisorguluyor.

2021 öğretmen kırtasiye parası ne zaman yatacak?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği milyonlarca öğretmene destek olması için veriliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başında verilecek olan eğitim ödeneğinin 1250 lira olacağı açıklanmıştı. Peki eğitim ödeneği ne zaman yatacak? MEB'e bağlı kurumlarda görevli olan öğretmenlere 2 Eylül 2021'den itibaren kırtasiye parası ödemelerinin yapılacağı bildirildi.

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

Eğitim ödeneği ile öğretenlerin kırtasiye masraflarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Eğitim ödeneğinin 2 Eylül'den itibaren hesaplara yatması bekleniyor.

Eğitim ödeneğine ne kadar zam geldi?

6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı. Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.

Eğitim ödeneği (kırtasiye yardımı parası) nedir?

Eğitim ödeneği (kırtasiye yardımı parası) kısaca öğretmenlerin kırtasiye giderlerini karşılamak için verilen bir ücrettir. Bu ücret her sene başında öğretmenlerin hesabına yatar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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