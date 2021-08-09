Zilhicce ayının sona ermesiyle hicri takvime göre yeni bir yıl başlar. Muharrem ayı da yeni yılın ilk ayıdır. Muharrem ayı Müslümanların değer verdiği aylardan biridir. Muharrem ayı İslam dünyasında çeşitli ibadetlerle kutlanır. Aşure günü olarak bilinen gün de Muharrem ayı içerisindedir. Peki 2021 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure ayı ne zaman, hangi gün? Muharrem ayı hangi gün başlıyor? Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır?

Zilhicce ayının sona ermesiyle hicri takvime göre yeni bir yıl başlar. Muharrem ayı da yeni yılın ilk ayıdır. Muharrem ayı Müslümanların değer verdiği aylardan biridir. Muharrem ayı İslam dünyasında çeşitli ibadetlerle kutlanır. Aşure günü olarak bilinen gün de Muharrem ayı içerisindedir. Peki 2021 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure ayı ne zaman, hangi gün? Muharrem ayı hangi gün başlıyor? Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır? İşte Muhrarrem ayının anlamı ve önemi...

Tüm dünyada milyonlarca insan Muharrem ayının gelmesini iple çekiyor. Muharrem ayı İslam dünyasının önem atfettiği aylardan biridir. Muharrem ayı ile birlikte hicri takvime göre yeni bir yıl başladı. Bu ayda oruçlar tutulur, ibadetler edilir ve aşureler yapılır. Peki 2021 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure ayı ne zaman, hangi gün?

2021 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle Muharrem ayı başlar. 2021 yılında Muharrem ayı 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başladı.

2021 Muharrem ayı ne zaman bitecek?

Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek.

2021 Muharrem ayından sonra hangi ay gelir?

Muharrem ayından sonra 8 Eylül 2021'de Safer ayı başlayacak.

Aşure ayı ne zaman, hangi gün?

2021 yılında Muharrem ayı 9 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Aşure günü de Muharrem ayının onuncu günüdür. Yani 18. Ağustos'ta aşure günü başlayacak.

Muharrem orucu ne zaman tutulur?

Muharrem orucu hicri takvime göre muharrem ayının ilk 10 günü tutulur. Muharrem ayı 9 Ağsutos'ta başlayacağı için 19 Ağustos'a kadar Muharrem orucu tutulabilir.

Muharrem ayı nedir?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

Zilhicce Neddir?

Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. İslam dininin beş şartından biri olan hac ibadetinin yapıldığı aydır. Mübarek Aylar'ın ikincisidir. Ayrıca haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır. İslam aleminde bu gün Kurban Bayramı olarak kutlanır.

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