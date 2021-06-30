2021 LGS sonuç sorgulama ekranı | LGS sınav sonucu sorgulaması nasıl yapılır?

2021 LGS sonuç sorgulama ekranı | LGS sınavına giren bir milyondan fazla öğrenci LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. 30 Haziran'da 2021 LGS sınav sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler LGS sonuç sorgulama ekranına giriş nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki LGS sınav sonucu sorgulaması nasıl yapılır? İşte LGS sınav sonuçlarına dair detaylar...

2021 LGS sonuç sorgulama ekranı | LGS sınavına giren bir milyondan fazla öğrenci LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. 30 Haziran'da 2021 LGS sınav sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler LGS sonuç sorgulama ekranına giriş nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki LGS sınav sonucu sorgulaması nasıl yapılır? İşte LGS sınav sonuçlarına dair detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonucunu öğrenmek isteyenler aşağıdaki LGS sonuç sorgulama ekranına tıklayabilirler. LGS sonuç ekranı ile öğrenciler bilgilerini girerek sonuçlarını öğrenebilir.

LGS sonuçları nereden öğrenilir?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. Sonuçlar http://sonuc.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaylar kişisel bilgilerini girdikten sonra sonuç ekranının görebilecekler.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Temmuz'da başlamıştı. 2020 yılı kaynak alındığında 2021 LGS tercihlerinin de temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.