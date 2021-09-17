YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye yerleşen binlerce öğrenci KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. 16 Eylül Perşembe günü KYK yurt sonuçları açıklandı. Yurt sonuçlarında yedek olarak çıkan öğrenciler yedek sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yaşadığı şehir dışında üniversiteye gidecek olan öğrenciler barınma sorununa çözüm arayışına girmek için KYK yedek sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki KYK yedek sırası ne zaman gelir?

YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye yerleşen binlerce öğrenci KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. 16 Eylül Perşembe günü KYK yurt sonuçları açıklandı. Yurt sonuçlarında yedek olarak çıkan öğrenciler yedek sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yaşadığı şehir dışında üniversiteye gidecek olan öğrenciler barınma sorununa çözüm arayışına girmek için KYK yedek sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki KYK yedek sırası ne zaman gelir?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını binlerce öğrenci dört gözle bekliyordu. KYK yurt sonuçları 16 Eylül Perşembe sabahı açıklandı. Duyuruyu Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kasapoğlu şunları söyledi: "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." Yurt sonuçlarını sorgulayan ve yedek listede adı olan öğrenciler 2021 KYK yurdu yedek sonuçları ne zaman açıklanır? KYK yedek sırası ne zaman gelir? sorusuna yanıt aramaya başladı.

2021 KYK yurdu yedek sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 KYK yurt sonuçlarında "yedek" olan adaylar yedek sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

KYK yurt başvurusu yedek çıkanlar ne kadar bekler?

KYK yurt sonuçlarında yedek olarak görülen aöğrencilerin yedek sonuçları KYK başvuru tarihlerinin bitiminden sonra netlik kazanır.

Asıl kazananlar kayıt yaptırmazsa yedeklere kayıt şansı doğar

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalır?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

Yurt ücretleri ne zaman ödenmelidir?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59'a ödenmelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.