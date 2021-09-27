Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin katıldığı İOKBS bursluluk sınav sonuçları merakla bekleniyor. Eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirebilmek için burs almak için İOKBS bursluluk sınavında ter döken adaylar 2021 yılında burs ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki 2021 İOKBS bursu ne kadar? Ortaokul-Lise MEB İOKBS bursu ne kadar? 2021 İOKBS bursu aylık kaç lira? Parasız yatılılık veya bursluluk sınavı (İOKBS) ile binlerce öğrenciye burs ve yatılı eğitim imkanı sağlanıyor. İşte 2021 İOKBS bursu aylık ve yıllık ücretleri...

Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin katıldığı İOKBS bursluluk sınav sonuçları merakla bekleniyor. Eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirebilmek için burs almak için İOKBS bursluluk sınavında ter döken adaylar 2021 yılında burs ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki 2021 İOKBS bursu ne kadar? Ortaokul-Lise MEB İOKBS bursu ne kadar? 2021 İOKBS bursu aylık kaç lira? Parasız yatılılık veya bursluluk sınavı (İOKBS) ile binlerce öğrenciye burs ve yatılı eğitim imkanı sağlanıyor. İşte 2021 İOKBS bursu aylık ve yıllık ücretleri...

Hayat pahalılığının ve şu günlerde öğrencilerin de eğitim giderleri artmış durumda. Öğrenciler de bu dönemde burs almak için çeşitli yerllere başvurularını arttırmış durumda. ortaokul ve Lise öürenciler de İOKBS bursluluk sınavına katılarak burs almak için sınavda ter döktü. 5 Eylül 2021 tarihinde yapılan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanması beklenirken sınava giren öğrenciler ve veliler 2021 yılında İOKBS bursunun ne kadar kaç lira olduğunu merak ediyor. Peki 2021 İOKBS bursu ne kadar? Ortaokul-Lise MEB İOKBS bursu ne kadar? 2021 İOKBS bursu aylık kaç lira?

2021 İOKBS bursu ne kadar?

Parasız yatılılık veya bursluluk sınavı (İOKBS) ile binlerce öğrenciye burs ve yatılı eğitim imkanı sağlanıyor. Bu fırsattan yararlanma isteyen adaylar her yıl yapılan Ortaokul-Lise MEB İOKBS bursluluk sınavında ter döküyor. Binlerce öğrenci ve veli İOKBS bursunun 2021 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. Geçen sene 310 TL olan İOKBS bursunun 2021 yılında zamlı olarak ödenmesi bekleniyor.

2021 İOKBS bursu ne zaman ödeniyor?

Sınava girererek İOKBS bursunu almaya hak kazanan öğrencilere burs ödemeleri her ayın 15'ine kadar yapılıyor.

2021 İOKBS bursluluk sonucu ne zaman açıklanacak?

Sınava giren binlerce kişi sınav sonçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS bursluluk sınavı kontenjan dağılımı

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"e,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak

çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

d) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere

İOKBS burs başvuru şartları nele?

Başvuru şartları şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c) Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak, ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

İOKBS nedir?

Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.