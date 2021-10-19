2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuruları bitti mi? Son günlerde yaşanan fahiş fiyat artışları en çok üniversite öğrencilerinin belini büker oldu. Eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat devam ettirmek isteyen öğrenciler burs olanaklarını araştırıp başvuru yapıyor. Binlerce kişi de İBB bursu başvuru sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki İBB burs başvuruları ne zaman açıklanacak? İBB geri ödemesiz Genç Üniversiteli burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir atarafından binlerce üniversite öğrencisine burs imkanı sağlıyor. İBB bursuna başvurular 5 Ekim 2021'de başlamıştı. Başvuru süresinde sonlara doğru gidilirken henüz başvurularını yapmamış olan öğrenciler İBB burs başvuruları bitti mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması için öncelikle başvuru süresinin sona ermesi gerekiyor. 2021 İBB burs başvuruları 22 Ekim'de sona erecek. Başvuruların sona ermesinin ardından başvuruların değerlendirilmesine geçilecek. İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçen dönem İBB burs başvuru sonuçları 10 Kasım'da belli olmuştu. Bu sene de benzer tarih aralığında İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

İBB burs başvuruları bitti mi?

2021 İBB burs başvuruları 22 Ekim'de sona erecek.

İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İBB burs başvuruları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/BasvuruGiris.aspx adresinden kişisel bilgilerinizi girerek yapabilirsiniz.

İBB bursu ne kadar?

İBB bursuna başvuran adaylar bu sene bursun ne kadar oalcağını da merak ediyor. İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor. Bu sene İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama gelmeedi.

Başvuru Genel Koşulları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.