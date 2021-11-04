Engelli öğretmen adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile sevindi. Erdoğan 750 engelli öğretmen alımı yapılacağını duyurmuştu. Engelli öğretmen alımlarını kaçırmak istemeyenler 2021 Engelli öğretmen atama başvurusu başladı mı? EKPSS 750 öğretmen alımı başvurusu ne zaman başlıyor? gibi sorulara yanıt arıyor. 750 engelli öğretmen atamalarına ilişkin başvuru tarihi belli oldu. İşte 2021 EKPSS engelli öğretmen atama başvuruları...

Engelli öğretmen adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile sevindi. Erdoğan 750 engelli öğretmen alımı yapılacağını duyurmuştu. Engelli öğretmen alımlarını kaçırmak istemeyenler 2021 Engelli öğretmen atama başvurusu başladı mı? EKPSS 750 öğretmen alımı başvurusu ne zaman başlıyor? gibi sorulara yanıt arıyor. 750 engelli öğretmen atamalarına ilişkin başvuru tarihi belli oldu. İşte 2021 EKPSS engelli öğretmen atama başvuruları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen engelli öğretmenleri sevindirdi. Erdoğan açıklamasında ''3 Aralık Engelliler Gününde 750 engelli öğretmen atamasını yapacağız.'' dedi. Bu açıklamanın ardından binlerce engelli öğretmen adayı başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

2021 Engelli öğretmen atama başvurusu başladı mı?

Engelli öğretmen atamalarına ilişkin başvurular henüz başlamadı.

EKPSS 750 öğretmen alımı başvurusu ne zaman başlıyor?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Başvuruların ardından atama işlemleri 3 Aralık'ta gerçekleşecek.

Engelli öğretmen ataması ne zaman?

EKPSS sınavı ile 750 engelli öğretmenin atama işlemleri 3 Aralık'ta gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanı Özer, 3 Aralık 2022 tarihinde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu. Engelli öğretmen atama tercihleri ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

EKPSS nedir?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kısa adıyla EKPSS, resmî gazetede yer alan "Özürlü" tanımı yerine "engelli" ibaresinin kullanılması hükmüne göre ; ÖSYM 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tanımı resmî olarak kullanılmıştır.

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS), özürlü (engelli) statüsündeki lise ve üniversite mezunlarının atama amacıyla tabi tutulduğu sınav.

3 Ekim 2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, bu sınav ortaöğretim, ön lisans veya lisans diplomasına sahip olan özürlüler için eğitim durumları ve özür gruplarına göre hazırlanan sorularla ve sınava girecek kişilerin ulaşabilirlik şartları göz önüne alınarak yapılır. Belirtilen eğitim seviyesi dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41 inci maddesine göre asgari eğitim şartını sağlayanlar, kura sistemiyle alınır.

Sınav veya kura sonucunda yerleştirme yapılacak olan kurum tarafından oluşturulan 5 kişilik bir komisyon kişinin fiziki engel durumunu, yapacağı işin fiziki gerekliklerine uygun olup olmadığı yönünden değerlendirir, sınavda yüksek puan almış olmak tek başına atama için hak sağlamaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.