2021 DSİ işçi alımı noter kura sonuçları | DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

2021 DSİ işçi alımı noter kura sonuçları | DSİ işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Devlet Su İşleri (DSİ) çeşitli pozisyonlara 2005 işçi alacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden DSİ işçi alımı başvurusuna binlerce kişi başvurdu. Başvuruların çok olması nedeniyle noter huzurunda çekilen kura ile DSİ sınavına girmeye hak kazananlar belli oldu. DSİ işçi alımı başvurusu yapanlar DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? sorusunu sormaya başladı. DSİ kuraları 6 Eylül'de saat 10.00 sıralarında çekildi. İşte DSİ kura sonuçları nereden öğrenilir sorusunun yanıtı...

2021 DSİ işçi alımı noter kura sonuçları | DSİ işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Devlet Su İşleri (DSİ) çeşitli pozisyonlara 2005 işçi alacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden DSİ işçi alımı başvurusuna binlerce kişi başvurdu. Başvuruların çok olması nedeniyle noter huzurunda çekilen kura ile DSİ sınavına girmeye hak kazananlar belli oldu. DSİ işçi alımı başvurusu yapanlar DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? sorusunu sormaya başladı. DSİ kuraları 6 Eylül'de saat 10.00 sıralarında çekildi. İşte DSİ kura sonuçları nereden öğrenilir sorusunun yanıtı...

İş arayan binlerce kişi DSİ'nin 2005 personel alımı ilanı ile sevindi. DSİ işçi alımı ilanına İŞKUR üzerinden bhaşvuru yapan binlerce kişi arasından sınava girmeye hak kazananları belirlemek üzere noter huzurunda kura çekimi yapıldı. DSİ işçi alımı başvurusu yapan adaylar da 2021 DSİ işçi alımı noter kura sonuçları ne zaman açıklanır? DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? sorularını sormaya başladı. İŞKUR aracılığıyla Devlet Su İşleri'ne yapılacak 2.005 işçi alımı için kura çekimi 6 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirildi. Sınava girmeye hak kazananlar belirlendi. Peki DSİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

2021 DSİ işçi alımı noter kura sonuçları

DSİ 2005 personel alımı için açılan ilanlara İŞKUR üzerinden binlerce kişi başvurdu. DSİ başvurusu yapan adaylar kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. DSİ Bölge Müdürlüklerine alımı yapılacak olan sınavlara girmeye hak kazananların belirleneceği kura çekimi 6 Eylül'de saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sonuçları, ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

DSİ işçi alımı başvırusu uyapmış olan adaylar kura sonuçlarını başvuru yaptığı Bölge Müdürlüğünün resmi internet adresi üzerinden sorgulayabilir. Sınava hak kazanan adaylara ayrı bir tebligat yapılmayacak.

DSİ işçi alımı sınavları ne zaman yapılacak?

İşçi alımı süreci, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav olarak yapılacak. Bu adaylar kura sonucuna göre belirlenecek. Sınav tarihleri daha sonra duyurulacak.

DSİ hangi kadrolara işçi alacak?

Yayımlanan duyuruya göre kadro dağılımı şu şekilde: Operatör, Şoför, (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar İşçisi, Usta, Akaryakıtçı, Sondaj işçisi, Kompresör Operatörü, Vinç operatörü, Laborant, Laborant Yardımcısı, Topoğraf, Hidrolog, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Teknisyen, Bekçi.

DSİ İşçi alımı ilanı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2005 Daimi İşçi alımı yapılacaktır. Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir.

Bu ilanlar 23-27/08/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

DSİ nedir?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), ülkedeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla kurulan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli bir genel müdürlük. 6200 Sayılı Kanun'la 25 Aralık 1953 tarihinde kurulmuş ve 1954 yılında teşkilatlanmıştır. Daha sonra 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeniden düzenlenmiştir.

Bir kamu kuruluşu olarak kendine verilen; taşkın koruma, sulu ziraatı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük şehirlere içme suyu temini yanı sıra Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine de İçmesuyu temini gayelerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi bakımından, söz konusu dört maksadın ortak noktası olan baraj çalışmaları konusunda öncelikli faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca 18/04/2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun ile 1053 sayılı kanunun 10. maddesinin değişmesi neticesinde nüfus kriteri kaldırılarak Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyu ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin yapımında DSİ yetkili kılınmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.