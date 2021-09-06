2021 DSİ işçi alımı kura sonuçları | DSİ kura sonuçları açıklandı mı? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 DSİ işçi alımı kura sonuçları | DSİ kura sonuçları açıklandı mı? Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesine 2005 personel alımı yapılacak. DSİ işçi alımı başvuruları geçtiğimiz hafta sonlanmıştı. İŞKUR üzerinden başvuru yapan binlerce kişi içinden noter ile yapılan kura sonucuna göre sınava katılmaya hak kananlar belli olacak. Sınava katılmak isteyenlerin kuraları noter huzurunda gerçekleşti. İş arayanlar, DSİ işçi alımları için noter kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 DSİ işçi alımı kura sonuçları | DSİ kura sonuçları açıklandı mı? Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesine 2005 personel alımı yapılacak. DSİ işçi alımı başvuruları geçtiğimiz hafta sonlanmıştı. İŞKUR üzerinden başvuru yapan binlerce kişi içinden noter ile yapılan kura sonucuna göre sınava katılmaya hak kananlar belli olacak. Sınava katılmak isteyenlerin kuraları noter huzurunda gerçekleşti. İş arayanlar, DSİ işçi alımları için noter kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz haftalarda DSİ 2005 işçi alacağını açıklamıştı. Belirtilen çeşitli pozisyonlara ve çeşitli bölge müdürlüklerine 2005 personel alımı için ilan açıldı. İlana başvurular İŞKUR üzerinden yapıldı. DSİ işçi alımı ilanına başvurular 23 Ağustos'ta başladı 27 Ağustos'ta sona erdi. İlana binlerce kişi başvurdu. Noter huzurunda yapılan kura çekimi 6 Eylül sabahında yapıldı. DSİ işçi alımı ilanına başvuranlar 2021 DSİ işçi alımı kura sonuçları | DSİ kura sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

DSİ kura sonuçları açıklandı mı?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2005 Daimi İşçi alımı yapılacaktır. Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 23-27/08/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

2021 DSİ işçi alımı kura sonuçları

DSİ Bölge Müdürlüklerine İŞKUR üzerinden alımı yapılacak olan daimi işçiler kura çekimi 06 Eylül 2021 tarihinde saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura sonuçları, ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. DSİ e devlet iş başvurusu sorgulama için tıklayın...

DSİ işçi alımı sınavı ne zaman?

İşçi alımı süreci, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav olarak yapılacak. Bu adaylar kura sonucuna göre belirlenecek. Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

DSİ işçi alımı başvuru şartları neler?

DSİ işçi ve personel alımı başvurusu yapmak için bazı şartları taşıyor olmak gerekiyor. İşte 2021 DSİ işçi alımı başvuru şartları;

* 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

* Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

* Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

* Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

* Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

* Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun

olmaları gerekmektedir.

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

DSİ nedir?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), ülkedeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla kurulan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli bir genel müdürlük. 6200 Sayılı Kanun'la 25 Aralık 1953 tarihinde kurulmuş ve 1954 yılında teşkilatlanmıştır. Daha sonra 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeniden düzenlenmiştir.

Bir kamu kuruluşu olarak kendine verilen; taşkın koruma, sulu ziraatı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük şehirlere içme suyu temini yanı sıra Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine de İçmesuyu temini gayelerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi bakımından, söz konusu dört maksadın ortak noktası olan baraj çalışmaları konusunda öncelikli faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca 18/04/2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun ile 1053 sayılı kanunun 10. maddesinin değişmesi neticesinde nüfus kriteri kaldırılarak Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyu ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin yapımında DSİ yetkili kılınmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.