2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başladı mı? Bekçi başvuruları nereden yapılır?

2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi olma hayali kuran binlerce kişi yeni bekçi alımları için bekliyor. Bekçi olma hayali kuranlar 2021 bekçi alımı başladı mı? sorusuna yanıt arıyor. İnternetten de bekçi alımı ile ilgili aratmalar son zamanlarda bir hayli artmış durumda. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin bekçi istihdamı yapılacağı ifade edilmişti. Peki 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 10 bin bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçi başvuruları nereden yapılır?

2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi olma hayali kuran binlerce kişi yeni bekçi alımları için bekliyor. Bekçi olma hayali kuranlar 2021 bekçi alımı başladı mı? sorusuna yanıt arıyor. İnternetten de bekçi alımı ile ilgili aratmalar son zamanlarda bir hayli artmış durumda. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin bekçi istihdamı yapılacağı ifade edilmişti. Peki 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 10 bin bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçi başvuruları nereden yapılır?

Bekçi alımlarına ilgi her geçen gün artıyor. En son yapılan 400 kişilik bekçi alımına binlerce kişi başvurmuştu. Bekçi olabilmek için sınava katılmak isteyenler 2021 bekçi başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? sorularını sormaya başladı.

2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

2021 yılında bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusu internette sıkça araştırılmaya başlandı. 2021 Bekçi alımına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2021 Bekçi alımlarına ilişkin EGM ve PA duyuruları yakından takip edilmeli. 10 bin bekçi alımı yapılacağı daha önce açıklanmıştı. İlerleyen günlerde bu konu netlik kazanabilir.

2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

2021 yılı bekçi alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Bekçi alımlarına dair ilan yayımlandığı zaman başvuru tarihleri de belli olacaktır. 2021 yılında Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 10 bin kadro açması bekleniyor. Bekçi olmak için hayal kuran binlerce kişi 10 bin kişilik bekçi kadrosunun açıklamasını bekliyor. Peki 2021 bekçi başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçi alımı başvurularına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bekçi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Bekçi olmak isteyenler başvuru şartlarını taşıyorlarsa kadro açıldıktan sonra belirlenen süre içerisinde bekçilik alımı için başvuru yapabilirler. Başvurular ilk olarak http://www.pa.edu.tr adresinden gerçekleştiriliyor. Açılan ekrandan ise e-devlet şifresi ile ön başvuru yapılabiliyor.

Bekçi sınavı nasıl yapılır?

Bekçi olmak isteyenler öncelikle belirlenen şartları taşımaları gerekiyor. Belirlenen başvuru şartlarını taşıyanlar ilk olarak yazılı sınav olacak ve daha sonra sözlü sınav ile beraber spor mülakatı gerçekleşecektir.

Yazılı sınavda 100 soru sorulacak. Sınav barajı 50 puandır. Her soru 1 puan değerindedir. Adaylar en az 50 soruya doğru yanıt vermeleri gerekiyor.

50 ve üstü puan alan adaylar fiziki yeterlilik testine girmeye hak kazanacaklar. Bu sınavı da deçen adaylar sözlü sunava girmeleri gerekiyor.

2021 Bekçi maaşları ne kadar?

Bekçi olmak isteyenler bekçilerin maaşlarının ne kadar olduğunu da araştırmaya başladı. İşte 2021 yılı bekçi maaşı;

İlkokul mezunu: 4.618 TL

Lise mezunu: 4.782 TL

Ön lisans ve lisans mezunu: 4.999 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.