2021 Temmuz ayında maaşlarına zam alan öğretmenler yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarına şimdiden başladı. Tatillerinin bitmesine az kalan öğretmenler Eylül ayında başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için sabırsızlanıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğretmenler hesaplarına yatacak kırtasiye yardımı ödeneğinin kaç lira, ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki 2021-2022 öğretmen kırtasiye yardımı ödeneği ne kadar oldu? Kırtasiye parası ne zaman yatacak? Kırtasiye yardımı ne zaman hesaplara yatacak?

2021 Temmuz ayında maaşlarına zam alan öğretmenler yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarına şimdiden başladı. Tatillerinin bitmesine az kalan öğretmenler Eylül ayında başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için sabırsızlanıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğretmenler hesaplarına yatacak kırtasiye yardımı ödeneğinin kaç lira, ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki 2021-2022 öğretmen kırtasiye yardımı ödeneği ne kadar oldu? Kırtasiye parası ne zaman yatacak? Kırtasiye yardımı ne zaman hesaplara yatacak?

2021-2022 öğretmen kırtasiye yardımı ödeneği ne kadar oldu?

2020-2021 eğitim öğretim yılında öğretmen eğitime hazırlık denekleri (kırtasiye yardımı) 1.210 TL olarak hesaplara yatmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitime hazırlık ödeneğinin artması bekleniyor. Tahminlere göre 2021-2022 yılında eğitime destek ödeneğinin (kırtasiye yardımı) 1.250 TL olması bekleniyor.

Kırtasiye parası ne zaman yatacak?

Öğretmenlerin maddi olarak yıpranmasını önlemek için her yıl başında eğitim öğretim yılına hazırlık için kırtasiye masrafları hesaplanarak öğretmenlere ödenek verilir. Kırtasiye yardımı ödeneği ile öğretmenler kırtasiye giderlerini karşılarken zorlanmaz. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğretmenler kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? sorusunu sormaya başladı. Öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül 2020 tarihinde kademeli olarak yatmaya başladı.

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?

2021-2022 eğitim öğretim döneminin takvimi belli oldu. Takvimde öğretmenler ilgili de önemli bir tarih yer alıyır. Yüz binlerce öğretmenin yaz tatilini ne zaman biteceği belli oldu. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

2021-2022 döneminde okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde okulların ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı da belli oldu. Milyonlarca öğrenci için ise birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Kırtasiye yardımı ödeneği (Eğitime hazırlık ödeneği) nedir?

Eğitime hazırlık ödeneği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre her yıl başında tüm öğretmenlere verilir. Eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye yardımı) ile öüretmenlerin yeni eğitim öğretim yılında yapacakları kırtasiye masraflarının devlet tarafından karşılanması amaçlanır. Bu doğrultuda öğretmenlerin hesaplarına her yıl eğitim ödeneği yatar. Eğitime hazırlık ödeneği sadece kadrolu ve sözleşmeli MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerin hesaplarına yatar. Eğitime hazırlık ödeneğinden (kırtasiye yardımı) Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğretmenler eğitime hazırlık ödeneği ne kadar sorusuna yanıt arıyor.

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