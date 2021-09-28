Burs ve yatılı eğitim imkanlarından yararlanmak isteyen yüz binlerce öğrenci 5 Eylül'de yapılan İOKBS bursluluk sınavında ter döktü. Sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler bir yandan da 2021-2022 İOKBS bursu ne kadar? İOKBS bursu kaç yıl veriliyor? MEB bursu ne zaman ödenir? gibi sorulara yanıt arıyor. 2021 İOKBS bur sonuçları 28 Eylül'de açıklanacak. Sonuçlara göre burs almaya hak kazanan adaylar eğitimleri boyunca burs alabilir.

Burs ve yatılı eğitim imkanlarından yararlanmak isteyen yüz binlerce öğrenci 5 Eylül'de yapılan İOKBS bursluluk sınavında ter döktü. Sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler bir yandan da 2021-2022 İOKBS bursu ne kadar? İOKBS bursu kaç yıl veriliyor? MEB bursu ne zaman ödenir? gibi sorulara yanıt arıyor. 2021 İOKBS bur sonuçları 28 Eylül'de açıklanacak. Sonuçlara göre burs almaya hak kazanan adaylar eğitimleri boyunca burs alabilir.

2021-2022 İOKBS bursu ne kadar?

5 EYlül 2021 tarihinde yapılan İOKBS bursluluk sınavında ter döken adaylar sonuçların açıklanmasını beklerken bir yandan da burs ücretinin aylık ne kadar olduğunu merak ediyor. İOKBS bursu MEB tarafından veriliyor. İOKBS bursu her sene zamlı olarak ödeniyor. Geçen sene 310 TL olan burs ücreti 2021-2022 yılında zamlı olarak ödenecek. Bursın 2021 yılında İOKBS ücretinin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor.

İOKBS bursu kaç yıl veriliyor?

İOKBS burslarının kaç yıl ödendiği de bir çok öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki İOKBS bursu 1 yıl mı veriliyor. İOKBS bursu kaç yıl ödeniyor? Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.

MEB bursu ne zaman ödenir?

MEB tarafından belirlenen İOKBS burs ücretleri her ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılıyor.

İOKBS bursu kazanan nasıl kayıt yaptıracak?

İOKBS bursuna hak kanazan adaylar burs kayıtlarını nasıl yaptıracaklarını araştırıyor. Burs kazanan ğrencilerin kayıtları, öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmî okul müdürlükleri vasıtasıyla yapılacak olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sonlanmıştır.

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