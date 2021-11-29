2021-2022 AÖF soruları ve cevapları | Güz dönemi vize sınavı AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama

2021-2022 AÖF soruları ve cevapları indir (Güz dönemi vize ara sınav) | Tüm Türkiye'de 27-28 Kasım tarihleri arasında yüz binlerce AÖF öğrencisinin katılımı ile açıköğretim sınavları tamamlandı. Koronavirüs salgını sonrası ilk kez 2021-2022 döneminde yüz yüze yapılan sınavlar sorunsuz şekilde tamamlandı. Kendi sınav performanslarını sınav sonuçları açıklanmadan hesaplamak isteyen isteyen öğrenciler AÖF soruları ve cevaplarının açıklanmasını bekliyor. Peki AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman açılanır? Güz dönemi vize sınavı AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ve indirme nereden ve nasıl yapılır?

2021-2022 AÖF soruları ve cevapları indir (Güz dönemi vize ara sınav) | Tüm Türkiye'de 27-28 Kasım tarihleri arasında yüz binlerce AÖF öğrencisinin katılımı ile açıköğretim sınavları tamamlandı. Koronavirüs salgını sonrası ilk kez 2021-2022 döneminde yüz yüze yapılan sınavlar sorunsuz şekilde tamamlandı. Kendi sınav performanslarını sınav sonuçları açıklanmadan hesaplamak isteyen isteyen öğrenciler AÖF soruları ve cevaplarının açıklanmasını bekliyor. Peki AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman açılanır? Güz dönemi vize sınavı AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ve indirme nereden ve nasıl yapılır?

Türkiye'nin en geniş katılımlıs sınavlarından biri olan AÖF sınavlarında yüz binlerce öğrenci türkiyenin 81 ilinde yapılan sınavlarda ter döktü. Üniversite eğitimlerini açıktan tamamlamak için emek veren öğrenciler sınav sonrası kaç doğur, kaç yanlış yaptığını öğrenmek için sınav soruları ve cvaplarının açıklanmasını bekliyor. AÖF güz dönemi vize sanvları (ara sınav) 27 Kasım Cumartesi günü ve 28 Kasım Pazar günü tarihleri arasında yapıldı. Sınavlar uzun aranın ardından ilk kez yüz yüze gerçekleşti. AÖF güz dönemi vize sınavı çıkşı öğrenciler soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının açıklanıpa çıklanmadığını merak ediyor.

2021-2022 AÖF soruları ve cevapları indir

AÖF güz dönemi vize sınavları (ara sıanvlar) 27 Kasım-28 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Öğrenciler sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. AÖF sınav kitapçığı ve cevap anahtarının bir kaç gün içinde genellikle açıklıyor. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin resmi interente sitesinden yapılan duryuruları yakından takip etmeli.

Güz dönemi vize sınavı AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama

AÖF sınavlarından bir kaç gün sonra soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayınlanıyor. Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz. AÖF güz dönemi vize sınav soruları ve cevapları açıklanır açıklanmaz ağağıdaki bağlantılardan sorgulama yapabilirsiniz...

AÖF e-Kampüs sistemine giriş

App Store Anadolu Mobil uygulaması

AndroidAnadolu Mobil uygulaması

AppGallery Anadolu Mobil uygulaması

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. AÖF sonuçları AÖF mobil uygulaması ya da remi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

2021-2022 AÖF sınav takvimi

Güz Dönemi Ara Sınavı 27- 28 Kasım 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08- 09 Ocak 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022

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