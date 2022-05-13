2 yıllık üniversite öğrencilerine af var mı? Önlisans için af gelecek mi? 2022 öğrenci affı 2 yıllık bölümler için geçerli mi? 2022 yılında öğrenci affının çıkarılacağına ilişkin gelen açıklamalardan sonra binlerce 2 yıllık ön lisans öğrencisi af kapsamının kendilerini kapsayıp kapsamadığını merak edip araştırmaya başladı. Daha önce çeşitli nedenlerden dolayı 2 yıllık (ön lisans) bölümlerinden atılan öğrenciler 2022'de çıkacak öğrenci affından yararlanıp yararlanmayacağını merak ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında lisans ve yüksek lisans öğrencileri için af çalışmasına başlandığını belirtti.

2 yıllık üniversite öğrencilerine af var mı? Önlisans için af gelecek mi? 2022 öğrenci affı 2 yıllık bölümler için geçerli mi? 2022 yılında öğrenci affının çıkarılacağına ilişkin gelen açıklamalardan sonra binlerce 2 yıllık ön lisans öğrencisi af kapsamının kendilerini kapsayıp kapsamadığını merak edip araştırmaya başladı. Daha önce çeşitli nedenlerden dolayı 2 yıllık (ön lisans) bölümlerinden atılan öğrenciler 2022'de çıkacak öğrenci affından yararlanıp yararlanmayacağını merak ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu açıklamasında lisans ve yüksek lisans öğrencileri için af çalışmasına başlandığını belirtti.

Yıllardır beklenen öğrenci affına dair ilk resmi açıklama geldi. Yüz binlerce kişinin yaralanması beklenen üniversite öğrenci affının 2022 yılında çıkartılması için çalışmalara başlandığı duyuruldu. Son dakika açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Emin Akbaşoğlu öğrenci affını Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını belirtti. Peki 2 yıllık bölüm için öğrenci affı olcak mı? Ön lisans öğrencilerine af var mı?

2 yıllık üniversite öğrencilerine af var mı?

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram öğrenci affına ilişkin detayları paylaştı. Üniversie affına ilişkin son dakika açıklamasını AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptı Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için çalışma yaptıklarını duyuran Akbaşoğlu, öğrenci affını Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını belirtti. Çalışma hem Üniversite öğrencilerini etkiliyor, hem de yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de etkileyecek bir öğrenci affı çalışması başlatıldı.

Önlisans için af gelecek mi?

Edindiğimiz bilgiye göre çıkarılacak olan öğrenci affının kapsamı da benzer şekilde olacak. Yani geniş kapsamlı bir öğrenci affının çıkmasını bekliyoruz. Çalışmanın haziran ayında tamamlanması bekleniyor, en geç temmuz ayında kanunlaşmasını bekliyoruz.

Öğrenci affı ne zaman çıkacak?

Akbaşoğlu ğrenci affını Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını belirtti Öğrenci affının 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemine yetişeceği tahmin ediliyor.

Öğrenci affı nedir?

Öğrenci affı ile eğitim hayatı yarıım kalmış ve çeşitli nedenlerden dolayı üniversie ile ilişkisi kesilmş öğrencilerin okullarına geri dönmesi hedefleniyor.

En son 2018'de af çıkmıştı

En son 2018 yılının Mayıs ayında yapılan öğrenci affı ile binlerce öğrenci yarım bıraktıkları okullarına tekrar geri dönme imkanı bulmuşlardı. Üniversitelerden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen öğrencilere af çıktı. TBMM Genel Kurulu'nda, öğrenci affına ilişkin yasa tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Böylece, öğrenci affına ilişkin 12. yasal düzenleme kabul edilmiş oldu. Kanuna göre, affın başlangıç tarihi 7 Haziran 1995 olacak, 1980 yılından sonra çıkarılan aflardan hiç yararlanmayanlar da kanun kapsamı içinde değerlendirilecek.

Önlisans nedir?

Önlisans derecesi, genellikle iki yıl veya daha fazla sürecek olan bir ders çalışmasının tamamlanması üzerine, kolej ve üniversiteler tarafından verilen bir lisans akademik unvandır. Lise diploması veya General Educational Development'den daha yüksek bir eğitim düzeyi olduğu düşünülmektedir. İlk önlisans dereceleri 1873'te Birleşik Krallık'ta 1898'de ABD'ye yayılmadan önce verildi. Daha sonra az sayıda başka ülkede tanıtıldı.