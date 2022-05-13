Üniversite öğrenci affı 2022 çıktı mı? Üniversitede okuldan atılanlara af mı geldi? Kaydı silinen lisans (üniversite) öğrencileri yeniden kayıt olabilecek mi? En son 2018 yılında çıkan öğrenci affı 2022 yılında da yüz binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyordu. Öğrenci affına ilişkin son dakika açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, öğrenci affını Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını belirtti. Peki okuldan atılan öğrenciler yeniden okula kayıt yaptırabilecek mi?

Üniversite öğrenci affı 2022 çıktı mı? Üniversitede okuldan atılanlara af mı geldi? Kaydı silinen lisans (üniversite) öğrencileri yeniden kayıt olabilecek mi? En son 2018 yılında çıkan öğrenci affı 2022 yılında da yüz binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyordu. Öğrenci affına ilişkin son dakika açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, öğrenci affını Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını belirtti. Peki okuldan atılan öğrenciler yeniden okula kayıt yaptırabilecek mi?

Yaklaşık olarak 500 bin kişiyi yakından ilgilendiren öğrenci affı konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Çeşitli nedenlerden dolayı okuldan atılan binlerce üniversite öürencisi af bekliyordu. Okullarına dönüp eğitimlerini tamamlamak isteyen öğrenciler 2022 yılında af çıkacak mı sorusuna yanıt ararken flaş bir açıklama geldi.

Üniversite öğrenci affı 2022 çıktı mı?

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine af duyrusu geldi. Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren gelişmeyi AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu duyurdu. Emin Akbaşoğlu, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için af çalışması yapıldığını açıkladı.

Öğrenci affı ne zaman çıkcak?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu öğrenci affının ne zaman çıkacağına dair de tarih bilgisi paylaştı. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu öğrenci affını Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını belirtti.

Öğrenci affı nedir?

Öğrenci affı ile eğitim hayatı yarıım kalmış ve çeşitli nedenlerden dolayı üniversie ile ilişkisi kesilmş öğrencilerin okullarına geri dönmesi hedefleniyor.

En son 2018'de af çıkmıştı

En son 2018 yılının Mayıs ayında yapılan öğrenci affı ile binlerce öğrenci yarım bıraktıkları okullarına tekrar geri dönme imkanı bulmuşlardı. Üniversitelerden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen öğrencilere af çıktı. TBMM Genel Kurulu'nda, öğrenci affına ilişkin yasa tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Böylece, öğrenci affına ilişkin 12. yasal düzenleme kabul edilmiş oldu. Kanuna göre, affın başlangıç tarihi 7 Haziran 1995 olacak, 1980 yılından sonra çıkarılan aflardan hiç yararlanmayanlar da kanun kapsamı içinde değerlendirilecek.

Üniversite af önerileri sık sık TBMM'ye sunuluyıordu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, azami eğitim süresini tamamlayamadıkları için üniversitelerden ilişiği kesilmiş öğrencilerin yeniden okullarına dönmesi için kanun teklifi vermişti. Daha önce Yükseköğretim Kanunu'nda azami öğrenim süresiyle ilgili değişiklikler yapıldığını hatırlatan Sunat şöyle konuştu: "Bu düzenlemeye göre; iki yıllık ön lisans bölümlerinin azami öğrenim süresi dört yıl, dört yıllık lisans bölümlerinin azami öğrenim süresi yedi yıl, beş yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi 8 yıl ve 6 yıllık lisans bölümlerinin azami öğrenim süresi ise 9 yıl olarak kararlaştırıldı. Bu karar 2014-2105 akademik yılı ve öncesi girişli ön lisans ve lisans öğrencilerini de kapsıyor. Yasal düzenleme 26 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen idare hukukuna uygun olmayacak şekilde, bu kanun maddesinin başlangıcı 2014 Eylül'ünde geçerli olacak şekilde ifade edilmiştir. Bu durum 'hukukun kişinin aleyhine geriye yürümezlik' ilkesine de aykırıdır.

Bu nedenle öğrencilerin normal şartlarda 26 Kasım 2021 tarihine kadar öğrenciliklerinin devam etmesi gerekir. Öğrencilerin ilişiği bu usulsüz uygulama ile 2,5 ay önce kesiliyor ve hak kayıpları ortaya çıkıyor. Üniversitelerin büyük bir kısmı bu durumda olan öğrencilerin ilişiklerini kesmişler, bazı üniversiteler azami süre uzatımını bahar dönemine erteleyen kararlar almışlardır. Üniversiteler arasında uygulamada bu konuda bir netlik ortaya çıkmamıştır." .