DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Nihat Genç: İnsanların en adisi vatanını satandır
Bard haLeka: “Güzellik Merkezimizle Çok Önemli Çalışmalarda Bulunuyoruz!”
Prof. Dr. Uçar: Swift yasak ise kripto para kullanılsın
2 Mart mazota zam mı yapıldı? Mazot (motorin) zam mı geldi? 3 Mart Perşembe mazot ne kadar?
Kuzey Akım-2: 11 milyar dolarlık proje altüst oldu
Dizel araç sahipleri dikkat! Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) zammı ne kadar? Mazota ne zaman zam gelecek?
Balkanlar'daki Rus sermayeli SberBank şubeleri el değiştirdi
FED Mart ayında faiz artıracak mı? FED faiz artırsa altın yükselir mi? FED faiz yükseltirse dolar yükselir mi düşer mi?
Ukrayna: 2 binden fazla sivil öldü
Netflix, Tolstoy'un eseri Anna Karenina uyarlamasının çekimlerini durdurdu
Kripto paralara 'Rusya yaptırımı' incelemesi
Isparta'da bugün (3 Mart Perşembe) okullar tatil mi? Isparta'da yarın okullar tatil edildi mi?
Karamollaoğlu'dan 6'lı zirve hakkında açıklama
Konya'da yarın (3 Mart Perşembe) okullar tatil mi? Konya'da bugün hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Konya'da yarın okul var mı?
Hangi Rus bankaları SWİFT'ten çıkarıldı? Kaç Rus bankası Swift sisteminden çıktı?

TIMETURK / GENEL / 2 Mart mazota zam mı yapıldı? Mazot (motorin) zam mı geldi? 3 Mart Perşembe mazot ne kadar?

2 Mart mazota zam mı yapıldı? Mazot (motorin) zam mı geldi? 3 Mart Perşembe mazot ne kadar?

2 Mart Salı mazota zam mı yapıldı? Mazot (motorin) zam mı geldi? 2 Mart Çarşamba-3 Mart Perşembe mazot ne kadar? Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin savaşa dönüşmesi ile dünya enerji piyasasında petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Yurt içinde doların da yukarı yönlü hareket etmesiyle akaryakıta zam gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde mazot, benzin ve LPG'ye zam gelmişti. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre motorine (mazot) ve benzine zam bekleniyor.

1 Saat Önce
2022-03-02 17:22:26
2 Mart mazota zam mı yapıldı? Mazot (motorin) zam mı geldi? 3 Mart Perşembe mazot ne kadar?

2 Mart Salı mazota zam mı yapıldı? Mazot (motorin) zam mı geldi? 2 Mart Çarşamba-3 Mart Perşembe mazot ne kadar? Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin savaşa dönüşmesi ile dünya enerji piyasasında petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Yurt içinde doların da yukarı yönlü hareket etmesiyle akaryakıta zam gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde mazot, benzin ve LPG'ye zam gelmişti. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre motorine (mazot) ve benzine zam bekleniyor.

2 Mart mazota zam mı yapıldı?

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; 3 Mart itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam bekleniyor

Mazot (motorin) zam mı geldi?

Motorin (mazot) fiyatlarına henüz yapılmış bir zam bulunmuyor. Sektör yetkilieri zam gelebileceği yönünde görüş bildirdi. Ancak şu anda mazotun litre satış fiyatında bir artış yok.

Mazot ne kadar?

Mazota 1 lira 51 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Eğer beklenen oranda zam gelirse mazotun litre satış fiyatı İstanbul'da 17 lira 50 kuruşu geçecek. Güncel maot fiyatları aşağıdaki gibidir.

İstanbul / Avrupa 16,04 TL

İstanbul / Anadolu 16,06 TL

İzmir 16,15 TL

Ankara 16,15 TL

Adana 16,20 TL

Antalya 16,26 TL

Bursa 16,11 TL

Dizel araç sahipleri dikkat! Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) zammı ne kadar? Mazota ne zaman zam gelecek?
İLİŞKİLİ HABERDizel araç sahipleri dikkat! Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) zammı ne kadar? Mazota ne zaman zam gelecek?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş