2 Mart mazota zam mı yapıldı? Mazot (motorin) zam mı geldi? 3 Mart Perşembe mazot ne kadar?

2 Mart Salı mazota zam mı yapıldı? Mazot (motorin) zam mı geldi? 2 Mart Çarşamba-3 Mart Perşembe mazot ne kadar? Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin savaşa dönüşmesi ile dünya enerji piyasasında petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Yurt içinde doların da yukarı yönlü hareket etmesiyle akaryakıta zam gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde mazot, benzin ve LPG'ye zam gelmişti. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre motorine (mazot) ve benzine zam bekleniyor.

2 Mart Salı mazota zam mı yapıldı? Mazot (motorin) zam mı geldi? 2 Mart Çarşamba-3 Mart Perşembe mazot ne kadar? Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin savaşa dönüşmesi ile dünya enerji piyasasında petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Yurt içinde doların da yukarı yönlü hareket etmesiyle akaryakıta zam gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde mazot, benzin ve LPG'ye zam gelmişti. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre motorine (mazot) ve benzine zam bekleniyor.

2 Mart mazota zam mı yapıldı?

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; 3 Mart itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam bekleniyor

Mazot (motorin) zam mı geldi?

Motorin (mazot) fiyatlarına henüz yapılmış bir zam bulunmuyor. Sektör yetkilieri zam gelebileceği yönünde görüş bildirdi. Ancak şu anda mazotun litre satış fiyatında bir artış yok.

Mazot ne kadar?

Mazota 1 lira 51 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Eğer beklenen oranda zam gelirse mazotun litre satış fiyatı İstanbul'da 17 lira 50 kuruşu geçecek. Güncel maot fiyatları aşağıdaki gibidir.

İstanbul / Avrupa 16,04 TL

İstanbul / Anadolu 16,06 TL

İzmir 16,15 TL

Ankara 16,15 TL

Adana 16,20 TL

Antalya 16,26 TL

Bursa 16,11 TL