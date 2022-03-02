Dizel araç sahipleri dikkat! Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) zammı ne kadar? Mazota ne zaman zam gelecek?

1 lira 51 kuruş zam beklentisi! Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) zammı ne kadar? Mazota ne zaman zam gelecek? Dünya enerji piyasalarında yaşanan darboğaz ve uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte akaryakıt ürünlerine zam gelmesi kaçınılmaz olmuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile petrol fiyatları yükselişe geçmişti. Ülkemizde de benzin, mazot (motorin) ve LPG'ye peş peşe zam gelmişti.

1 lira 51 kuruş zam beklentisi! Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) zammı ne kadar? Mazota ne zaman zam gelecek? Dünya enerji piyasalarında yaşanan darboğaz ve uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte akaryakıt ürünlerine zam gelmesi kaçınılmaz olmuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile petrol fiyatları yükselişe geçmişti. Ülkemizde de benzin, mazot (motorin) ve LPG'ye peş peşe zam gelmişti.

Araç sahiplerinin gözü kulağı akaryakıta gelecek zamma çevrilmiş durumda. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginliğin savaşa dönüşmesiyle enerji piyasasında bir kriz hali yaşanıyor. Uluslararası piyasada petrolün varil fiaytı 110 dolar seviyesini aşarak kırılması güç bir rekor geldi. Petrolü yurt dışından alan pek çok ülke gelen zamların ardından akaryakıt fiyatlarına zam yaptı. Ülkemizde de benzin, motorin ve LPG'ye sonn bir kaç günde önce zam sonra indirim gelmişti.

Mazota zam mı geldi?

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre akarykıt ürünlerine bir zam daha gelecek. Alınan bilgiye göre artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 3 Mart itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam bekleniyor.

Mazot (motorin) zammı ne kadar?

Mazot zammına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak zammın kapıda olduğu belirtiliyor.

Mazot litre satış fiyatı 18 lirayı bulacak

Benzine 88 kuruş, motorine ise 1,51 lira zam bekleniyor. Zamlar pompa fiyatına yansıyacak. Yeni zamla birlikte motorinin 18 TL'yi aşması bekleniyor.

Geçtiğimiz gün indirim yapılmıştı

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 96 kuruş, benzinin litre fiyatına 72 kuruş indirim yapılacak, LPG'de ise 33 kuruş zam uygulanacak.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı. .