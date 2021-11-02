2 Kasım EDHO var mı? EDHO neden yok? EDHO hangi kanalda yayınlanacak? ATV ekranlarında ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kısa süre içinde kemikleşmiş hayran kitlesi oluşturdu. Dizi 15 Haziran'da 199. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Dizinin yeni bölümlerinin ATV'de yayınlanacağı açıklanmıştı ancak beklenen olmadı. 2 Kasım'da ATV'de ekran başına geçen EDHO hayranları dizinin yeni bölümünün yayınlanmadığını görünce EDHO bitti mi sorusunu sormaya başladı. Peki EDHO yeni kanala mı geçti? EDHO'nun yeni bölümleri hangi kanalda yayınlanacak?

2 Kasım EDHO var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi ATV'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alıyordu. Dizi yaklaşık olarak 6 senedir ATV'de her salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelmişti. EDHO tutkunları dizinin yeni bölümlerinin başlamasını dört gözle beklerken kötü haber geldi. 2 Kasım Salı günü EDHO'nun başlamasını bekleyen dizi hayranları yeni bölümlerin yayınlanmadığını görünce EDHO neden yok? EDHO hangi kanalda yayınlanacak? EDHO başka kanala mı geçti? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

2 Kasım EDHO var mı?

Senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV'de yayınlanmaya başladığı günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer alıyordu. Dizi yapımcıları ile kanal arasında yaşanan sorun nedeniyle EDHO'nun ATV'de yayınlanmayacağı duyurulmuştu.

EDHO hangi kanalda yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yapımcıları ile ATV arasında zam konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi. İddia üzerine EDHO'nun yapımcı şirketi BVB ve ATV kanalı arasında ipler koptu. ATV ekranlarında EDHO'nun yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı açıklandı. EDHO'nun yeni bir kanal ile yayın hayatına devam edeceği iddiaları da gündeme geldi. Dizinin yeni kalana geçip geçmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

EDHO neden yok?

2 Kasım Salı akşamı EDHO saatinde ATV kanalını açan EDHO hayranları yeni bölümün yayınlanmadığını görünce bir kez daha şaşırdı. ATV yayın akışına bakıldığında EDHO saatinde Son Sığınak adlı filmin oynayacağı belirtiliyordu. Dizi yapımcıları ile ATV arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Eşkıua Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi artık ATV'de yayınlanmayacak.

EDHO bitti mi?

EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca dizinin ekranlara veda ettiğini açıkladı. İşte Kaynarca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han.... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim.

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum."

"Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.