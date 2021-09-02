Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş sürecine girdiği dönemde tahta çıkan ve devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah olan 2 Abdülhamid'in hayatı son günlerde dizilerin de etkisiyle çok fazla merak edilmeye başlandı. Peki 2. Abdülhamid'in çocukları kimler? 2. Abdülhamid'in kaç çocuğu var?

Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş sürecine girdiği dönemde tahta çıkan ve devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah olan 2 Abdülhamid'in hayatı son günlerde dizilerin de etkisiyle çok fazla merak edilmeye başlandı. Peki 2 Abdülhamid'in çocukları kimler? 2 Abdülhamid'in kaç çocuğu var?

II. Abdülhamid 21 Eylül 1842 yılında dünyaya geldi ve 10 Şubat 1918 yılında vefat etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olan 2 Abdülhamid devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah olarak bilinir. II. Abdülhamid 113. İslam halifesidir. II. Abdülhamid Sultan Abdülmecid'in oğludur.

Bunalımlı bir dönemde tahta çıkan Abdülhamid Han, Batı'ya karşı dengeci, Doğu'ya karşı İslamcı politikalar izlemiş, ülke içinde monarşiyi güçlendirmiştir.

2 Abdülhamid'in çocukları kimler?

Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve 113. halifesi olan 2. Abdülhamid Hân'ın 8'i erkek 9'u kız olmak üzere 17 çocuğu oldu. İşte 2 Abdülhamid'in çocukları;

Mehmet Selim Efendi, Bedr-i Felek Kadın Efendi'nin oğlu

Ahmet Nuri Efendi

Mehmed Abdülkadir Efendi

Mehmed Burhaneddin Efendi

Abdürrahim Hayri Efendi Peyveste Hanımefendi'nin oğlu

Ahmed Nureddin Efendi

Mehmet Bedrettin Efendi

Mehmet Abid Efendi, Saliha Naciye Hanımefendi'nin oğlu

Ulviye Sultan

Zekiye Sultan

Naime Sultan

Naile Sultan

Şadiye Sultan

Ayşe Sultan

Refia Sultan

Hatice Sultan

Aliye Sultan (y.1900). Bebekken ölmüştür.

Cemile Sultan (y.1900). Bebekken ölmüştür.

Samiye Sultan

Saliha Sultan

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