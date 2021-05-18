19 Mayısta sağlık ocakları açık mı? 19 Mayıs 2021 aile sağlığı merkezleri (ASM'ler) açık mı?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak tüm yurtta 19 Mayıs günü coşkuyla kutlanır. Ancak korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl da 19 Mayıs buruk kutlanacak. 19 Mayıs günü sağlık ocağı randevusu olanlar 19 Mayısta sağlık ocakları açık mı sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü sağlık ocakları açık mı? 19 Mayıs 2021 aile sağlığı merkezleri (ASM'ler) açık mı? Resmi tatillerde sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs ASM açık mı? Bu soruların yanıtlarını haberimizin detayında bulabilirsiniz...

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak tüm yurtta 19 Mayıs günü coşkuyla kutlanır. Ancak korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl da 19 Mayıs buruk kutlanacak. 19 Mayıs günü sağlık ocağı randevusu olanlar 19 Mayısta sağlık ocakları açık mı sorusuana yanıt bulmaya çalışıyor. 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü sağlık ocakları açık mı? 19 Mayıs 2021 aile sağlığı merkezleri açık mı? Resmi tatillerde sağlık ocağı açık mı? Bu soruların yanıtlarını haberimizin detayında bulabilirsiniz...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmaycağı henüz netlik kazanmamışken vatandaşlar da sağlık ocaklarının durumunu merak etmeye başladı. Vatandaşın sağlık konusunda hastanelerden daha sık gittiği kurum olan sağlık ocaklarının (aile sağlığı merkezleri) 19 Mayıs'ta çalışıp çalışmayacağı araştırılıyor. Kovid-19 aşı randevusu olanlar da 19 Mayısta sağlık ocakları açık mı? 19 Mayıs 2021 aile sağlığı merkezleri açık mı? sorusunu soruyor. İşte 19 Mayıs'ta sağlık ocaklarının durumu...

19 Mayısta sağlık ocakları açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanan resmi bir tatildir. 19 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle tüm resmi ve özel kurumlar bu tarihte çalışmaz. Sağlık ocaklarını da aile sağlığı merkezleri de resmi tatillerde kapalıdır. Yani 19 Mayıs'ta sağlık ocakları kapalıdır. Ancak "19 Mayısta sağlık ocakları açık mı?" sorusuna hayır yanıtını vermekteyiz.

19 Mayıs 2021 aile sağlığı merkezleri açık mı?

Aile sağlığı merkezleri, bina içinde yoğunluk olmaması açısından artık randevusuz hasta kabul etmiyor. Koronavirüs salgını sebebiyle aile hekiminde randevulu muayene dönemine geçildi. Muayene olmak isteyen, ilaç yazdıracak olan, koronavirüs aşısı için randevu almak isteyen birçok vatandaş MHRS üzerinden yarın için boş randevu olup olmadığını kontrol etti. Ancak aile hekimlerinin ve hastanelerde çalışan diğer doktorların çalışma takviminde 23 Nisan resmi izinli olarak gözüküyor.

Sağlık ocakları çalışma saatleri

Her hekim Bakanlığın onayladığı saatlerde çalışır. Çalışma saatleri Aile Sağlık Merkezi'nin sınıfına göre değişir. Vatandaş kendi aile sağlığı merkezinden doktorunun çalışma saatlerini öğrenebilir. Sınıfsız ASM'ler bile sabah 8'de başlar öğle 12.00-13.00 arası ara verir, sonra yeniden başlar ve 17.00'de bitirir.

Hafta içi: 08:00- 17:00

Öğle arası: 12:30- 13:30

Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Tam kapanma uygulamasının hemen ardından kutlanacak olan 19 Mayıs bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmasının olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs 'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 Mayıs nedir?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.