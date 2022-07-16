18 Temmuz Pazartesi Mazota indirim var mı? Pazartesi mazota (motorin) indirim yapılacak mı? 19 Temmuz salı mazota indirim mi gelecek? Brent petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş ülkemizde de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmasına neden oldu. NTV'de yer alan habere göre benzin grubuna 18 Temmuz Pazartesi'yi 19 Temmuz salıya bağlayan gece indirim bekleniyor. Dizel araç sahipleri de mazota indirim yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki mazota indirim yapılacak mı?

18 Temmuz Pazartesi Mazota indirim var mı? Pazartesi mazota (motorin) indirim yapılacak mı? 19 Temmuz salı mazota indirim mi gelecek? Brent petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş ülkemizde de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmasına neden oldu. NTV'de yer alan habere göre benzin grubuna 18 Temmuz Pazartesi'yi 19 Temmuz salıya bağlayan gece indirim bekleniyor. Dizel araç sahipleri de mazota indirim yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki mazota indirim yapılacak mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünyada enerji ürünlerinin fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Brent petrol fiyatı rekor üstüne rekor kırarken petrol ihraç eden ülkelerde de akaryakıt fiyataları peş peşe zamlandı. Son yaşanan gelişmelerde göre brent petrolde hızlı bir düşüş yaşandı. 92 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol üllkemizde akaryakıta indirim beklentisi oluşmasına neden oldu.

18 Temmuz Pazartesi Mazota indirim var mı?

NTV'de yer alan habere göre benzine indirim beklentisi oluştu. 18 Temmuz Pazartesi'yi 19 Temmuz Salı'ya bağlayan gece yarısı benzine 1 TL'ye yakın indirim bekleniyor. Dizel araç sahipleri indirimin mazot gurubunda olup olmayacağını araştırıyor. 18 Temmuz'da şimdilik mazot grubunda bir indirim beklenmiyor.

Pazartesi mazota (motorin) indirim yapılacak mı?

Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarında yaşanan gerileme nedeniyle 19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 96 kuruş indirim bekleniyor. Mazota ise henüz bir indirim beklentisi bulunmuyor.

Benzin ne kadar olacak?

Beklenen indirimin pompa satış fiyalarına yasımasıyla benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,7 TL civarında olacak.

Güncel mazot fiyatı

Ankara 25,47 TL

Antalya 25,61 TL

İstanbul / Avrupa 25,36 TL

İstanbul / Anadolu 25,38 TL

İzmir 25,49 TL