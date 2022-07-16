Pazartesi benzine indirim mi yapılacak? 18 Temmuz'da benzine indirim mi gelecek? 19 Temmuz benzine indirim var mı? Araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan gerileme yurt içinde akaryakıt ürünlerine de indirim olarak yansıyor. Son olarak gelen bilgilere göre benzine büyük bir indirim bekleniyor.

Pazartesi benzine indirim mi yapılacak? 18 Temmuz'da benzine indirim mi gelecek? 19 Temmuz benzine indirim var mı? Araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan gerileme yurt içinde akaryakıt ürünlerine de indirim olarak yansıyor. Son olarak gelen bilgilere göre benzine büyük bir indirim bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla uluslararası piyasada enerji krizi yaşandı. Brent petrolde yaşanan hızlı yükseliş yurt içinde de benzin ve motorine peş peşe zam yapılmasına neden oldu. Döviz kurunun da etkisiyle son haftalarda benzin ve motorinin litre satış fiyatı 30 TL'ye kadar yükselmişti. Ancak son gelen indirimler araç sahiplerinin bir nebze de olsa rahat nefes almasına neden oldu.

Pazartesi benzine indirim mi yapılacak?

Brent petrol Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla 130 dolar seviyesini aşmıştı. Jeopolitik risklerin aza inmesi ve petrol arzının artmasıyla brent petrol fiyatı son bir kaç günde hızlı bir düşüş yaşadı. Brent petrol 92 dolar seviyesine kadar düştü. Durum böyle olunca ülkemizde de akaryakıta indirim beklentisi oluştu.

18 Temmuz'da benzine indirim mi gelecek?

ABD ekonomisinde resesyon riskinin devam etmesi bretn petrol fiyatlarını düşürdü. Petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye bağlı olarak ülkemizde de benzinin litre satış fiyatına indirim yapılması bekleniyor.

19 Temmuz benzine indirim var mı?

18 Temmuz Pazartesi'yi 19 Temmuz Salı'ya bağlayan gece benzine 96 kuruş indirim bekleniyor.

18-19 Temmuz mazota indirim var mı?

Benzine gelen indirim beklentisi dizel araç sahiplerini de umutlandırdı. Mazota indirim var mı sorusu sıkça sorulmaya başlandı. 18-19 Temmuz'da mazot grubuna indirim beklenmiyor.

Güncel benzin fiyatları

Ankara 23,76 TL

İstanbul / Avrupa 23,65 TL

İstanbul / Anadolu 23,66 TL

İzmir 23,77 TL