18 Mart mazota indirim mi geldi? 18 Mart mazot indirimi gelecek mi? Benzin ve motorine indirim geldi mi? sorusu araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bundan sonra akaryakıt zam ve indirim duyurusu yapmayacağını açıklamıştı. Vatandaşlar da zam ve indirimden akaryakıt alırken haberdar oluyor. Benzine ve motorine (mazot) 3 gün üst üste indirim yapıldı. Son indirim 17 Mart Perşembe günü uygulandı. Peki 18 Mart Perşembe günü benzin ve mazot indirimi var mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra dünya nerji piyasasında büyük bir şok yaşandı. Brent petrol fiyatları son yılların rekorunu kırarak 138 dolara kadar çıktı. Petrol fiyatlarında artıştan sonra ülkemizde de benzin ve mazota peş peşe zamlar gelmişti. 23 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatı araç sahiplerini endişelendirmişti. Rusya Ukrayna hattında ateşkese ve barış görüşmelerine ilişkin olumlu gelişmeler yaşanması brent petrolün düşüşe geşmesine neden oldu.

Benzin ve motorine indirim geldi mi?

Uluslararası piyasada petrol fiyatlarının yeniden 100 doların altına düşmesiyle ülkemizde de benzin ve motorine indirimler gelmesine neden oldu. Benzin ve motoründe üst üstü 3 gün indirim yapıldı. Son olarak 17 Mart'ta benzin ve motorin indirimi uygulandı.

18 Mart mazota indirim mi geldi?

17 Mart'ta benzin ve motorine bir büyük indirim daha uygulandı. Benzine 62 kuruş, motorine (mazot) 1 lira 1 kuruş indirim yapıldı. Son indirimle birliktebenzinin litre fiyatı 18 lira 8 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 69 kuruş oldu.

18 Mart mazota indirim gelecek mi?

Mazot ve benzin fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı ile zirveye çıkmıştı. Savaş şakunun atlatılması ve barış görüşmelerinin olumlu geçmesiyle birlikte petrol fiyatları da düşüşe geçti. Ülkemizde de milyonlarca araç sahibi benzin ve mazot fiyatının bir miktar daha düşmesini bekliyor. 18 Mart'ta ise mazot ve benzine indirim gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

EPGİS benzin ve mazot fiyat değişimi duyurusu yapmayacak

EPGİS sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şunları belirtti: "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir."