17 Mart mazot indirimi | Mazota (motorin) indirim mi yapıldı? Mazota (dizel) ne kadar indirim geldi? Mazot ne kadar oldu 17 Mart? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası piyasada brent petrol fiyatı adeta uçuşa geçmişti. Son yaşanan olumlu gelişmelerden sonra düşüşe geçen brent petrol nedeniyle benzin ve motorine peş peşe indirimler geldi. Son olarak gelen indirimlerle 23 TL olan mazot (motorin) litre satış fiyatı 19 liraya kadar geriledi. İşte 17 Mart mazot ve benzin güncel satış fiyatları...

17 Mart mazot indirimi | Mazota (motorin) indirim mi yapıldı? Mazota (dizel) ne kadar indirim geldi? Mazot ne kadar oldu 17 Mart? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası piyasada brent petrol fiyatı adeta uçuşa geçmişti. Son yaşanan olumlu gelişmelerden sonra düşüşe geçen brent petrol nedeniyle benzin ve motorine peş peşe indirimler geldi. Son olarak gelen indirimlerle 23 TL olan mazot (motorin) litre satış fiyatı 19 liraya kadar geriledi. İşte 17 Mart mazot ve benzin güncel satış fiyatları...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra petrol fiyatları hızla yükselişe geçti. Uluslararası piyasada brent petrol fiyatı 138 dolar seviyesine kadar çıktı. Dünyada enerji krizi yaşanırken Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş büyük bir tedirginliğe neden oldu.

17 Mart mazot indirimi

Son günlerde Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen ateşkez müzakerlerinde olumlu yol katedilmesi piyasaları rahatlattı. Petrol fiyatları düşüşe geçerken dolar ve ons altın fiylatları da gevşedi. Ülkemizde de yaşanan gelişmelerden sonra benzin ve motorin ürünlerine peş peşe zam yapılmıştı. Yapılan zamlardan sonra mazotun litre satış fiyatı 23 TL'ye kadar yükselmişti.

Mazota (motorin) indirim mi yapıldı?

Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzin ve mazota 17 Mart'ta geçerli olmak üzere yeni bir indirim gelecek. Araç sahiplerini sevindiren bu gelişmeye göre 17 Mart Perşembe gününden benzine 62 kuruş; motorin (mazota) ise 1 TL indirim gelmesi bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak 15 Mart itibarıyla mazota indirim yapılmıştı. Önceki gün motorin fiyatları için 2 lira 38 kuruş indirim yapılmıştı.

Mazot ne kadar oldu 17 Mart?

Dün yapılan indirimle 20 lira seviyesine inen motorin de yeni gelen 82 kuruşluk indirim sonrası 19 lira 67 kuruşa geriledi. İstanbul'da litresi 20 lira 39 kuruş olan benzinin litresi 1 lira 76 kuruş indirimle 18 lira 63 kuruşa indi.

Brent petrolde düşüş sürüyor

Brent petrol fiyatları son bir kaç haftada 130 doları aşmıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra petrolü döviz ile alan ülkelerde benzin ve motorin ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Petrolde indirim beklentisi sürerken akaryakıt ürünlerine de peş peşe indirim yapıldı. Brent petrolde yaşanan indirimin ardından akaryakıt ürünlerine yeni indirimlerin gelmesi bekleniyor.

EPGİS inidimleri ve zamları duyurmayacak

EPGİS'in açıklamasında "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı. .