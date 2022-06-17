18 Haziran-19 Haziran İzmir'de otobüsler bedava mı? İzmir'de bugün ve yarın YKS sınavına girenlere ESHOT otobüs-metro ücretsiz mi? Türkiye'nin en kalabalık kentlerinden biri olan İzmir'de her sene YKS sınavına yüz binlerce kişi katılıyor. YKS sınavına girecek olan İzmirliler ESHOT otobüs ve metroların ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. İstanbul ve Ankara'da YKS günü adaylara ve sınav görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olacak. Peki İzmir'de YKS'ye girenlere otobüsler ve metro bedava mı?

18 Haziran-19 Haziran İzmir'de otobüsler bedava mı? İzmir'de bugün ve yarın YKS sınavına girenlere ESHOT otobüs-metro ücretsiz mi? Türkiye'nin en kalabalık kentlerinden biri olan İzmir'de her sene YKS sınavına yüz binlerce kişi katılıyor. YKS sınavına girecek olan İzmirliler ESHOT otobüs ve metroların ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. İstanbul ve Ankara'da YKS günü adaylara ve sınav görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olacak. Peki İzmir'de YKS'ye girenlere otobüsler ve metro bedava mı?

2022 YKS sınavı tüm ülke genelinde 3 oturumda yapılacak. 18 Haziran'da başlayacak olan YKS maratonu 19 Haziran'da sona erecek. Türkiye'nin aday sayısı bakamıondan en kalabalık sınavı olan YKS sınavına bu sene katılım rekoru kırılması bekleniyor. Yerel yönetimler de YKS sınavında aksaklık olamması için hazırlıklarını tamamladı. İzmir'de YKS sınavına katılacak olan yüz binlerce kişi ESHOT otobüs ve motroların ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı.

18 Haziran-19 Haziran İzmir'de otobüsler bedava mı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 18 Hairan Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günleri YKS'ye girecek olan adaylar için toplu taşımaların ücretsiz olacağına dair henüz bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz senelerde İzmir'de YKS günü ESHOT otobüs ve metrolar ücretsiz olmuştu.

İzmir'de bugün ve yarın YKS sınavına girenlere ESHOT otobüs-metro ücretsiz mi?

İzmir'de bugün otobüslerin ücretsiz olup olmadığı pek çok İzmirli tarafından merak ediliyor. İzmir'de 2020 yılında YKS sınavına girecek olan adaylar ESHOT otobüsleri ücretsiz olarak hizmet vermişti. 2022 YKS sınavında İzmir'de otobüslerin ücretsiz olduğuna dair duyuru yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

ESHOT nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır.

1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik Gediz Edaş olarak ve Su İzsu olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.