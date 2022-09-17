17 Eylül Ankara Selda Bağcan konseri saat kaçta başlayacak? Mamak Selda Bağcan konseri nerede, ücretsiz mi? Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sevilen sanatçılar Ankaralılarla buluşmaya devam ediyor. Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri kapsamında Selda Bağcan 17 Eylül Cumartesi günü Mamak'ta sevenleri ile bir araya gelecek. Selda Bağcan konserini kaçırmak istemeyen Ankaralılar 'Mamak Selda Bağcan konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Selda Bağcan konserine dair detaylar...

17 Eylül Ankara Selda Bağcan konseri saat kaçta başlayacak? Mamak Selda Bağcan konseri nerede, ücretsiz mi? Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sevilen sanatçılar Ankaralılarla buluşmaya devam ediyor. Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri kapsamında Selda Bağcan 17 Eylül Cumartesi günü Mamak'ta sevenleri ile bir araya gelecek. Selda Bağcan konserini kaçırmak istemeyen Ankaralılar "Mamak Selda Bağcan konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Selda Bağcan konserine dair detaylar...

Selda Bağcan Ankara'nın Mamak ilçesinde unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor. Ankara Selda Bağcan konserine on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri'nde 17 Eylül'de Ankaralılarla bir araya gelecek olan Selda Bağcan konserine büyük ilgi var. Ankara Mamak Selda Bağcan konseri için tüm hazırlıklar tamamlandı. Şarkıları, ses tonu ve yorumlaması ile kendine has hayran kitlesine sahip olan Selda Bağcan konseri için geri sayım başladı.

17 Eylül Ankara Selda Bağcan konseri saat kaçta başlayacak?

Selda Bağcan 17 Eylül'de Ankara-Mamak'ta sahneye çıkacak. Konser saat 20.00'den itibaren başlayacak. Konsere Selda Bağcan sevenlerin ilgisi oldukça fazla. Selda Bağcan, Ankara'nın Mamak ilçesinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Mamak Selda Bağcan konseri nerede, ücretsiz mi?

Selda Bağcan'ın 17 Eylül'de vereceği konser Mamak'ta olacak. Usta sanatçı Mamak Nato Yolu Caddesi (Eski EGO 3.bölge yanında) dev bir konser verecek.

Selda Bağcan Ankara konseri ücretsiz mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu olan Selda Bağcan konseri ücretsizdir. Konsere tüm vatandaşlar davetlidir.