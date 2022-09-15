Ankara Mamak Selda Bağcan konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? 17 Eylül Selda Bağcan konseri nerede yapılacak? Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonu olan Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri 17 Eylül'de Selda Bağcan konseri ile devam edecek. Selda Bağcan konserini kaçırmak istemeyenler konserin saat kaçta ve nerede yapılacağını araştırıyor.

Ankara Mamak Selda Bağcan konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? 17 Eylül Selda Bağcan konseri nerede yapılacak? Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sevilen şarkıcılar Ankaralılar ile bir araya geliyor. Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri 17 Eylül'de Selda Bağcan konseri ile devam edecek. Usta sanatçının konserine ilgi oldukça fazla. Ankara'da Selda Bağcan konserinin ne zaman saat kaçta ve nerede başlayacağı müzik severler tarafından araştırılıyor. İşte 17 Eylül Selda Bağcan konserine dair detaylar...

Ankara'da yaz boyunca birbirinden ünlü isimler Ankaralılara unutulmaz konserler verdi. Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri kapsamında türküleri ve tarzı ile sevilen sanatçı Selda Bağcan Ankara'da dev bir konsere hazırlanıyor. Selda Bağcan konserine vatandaşların ilgisi oldukça fazla. Konserin başlamasına günler kala konserin saat kaçta başlayacağı araştırılıyor.

Ankara Mamak Selda Bağcan konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Ankara'nın Mamak ilçesinde hayranlarına unutulmaz bir konser verecek olan Selda Bağcan 17 Eylül'de sahneye çıkacak. Selda Bağcan konseri saat 20.00'den itibaren başlayacak. Konserin 1-2 saat sürmesi bekleniyor. Ankara Mamak Selda Bağcan konserine şarkıcının hayranlarının ilgisi oldukça fazla.

17 Eylül Selda Bağcan konseri nerede yapılacak?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri kapsamında Selda Bağcan Mamak Nato Yolu Caddesi (Eski EGO 3.bölge yanında) dev bir konser verecek. Konsere on binlerce kişinni katılması bekleniyor.

Selda Bağcan Ankara konseri ücretsiz mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu olan Selda Bağcan konserine tüm vatandaşlar ücretsiz bir şekilde katılabilir.