17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? Gölcük depremi ölü sayısı kaç? 17 Ağustos günü sabaha karşı meydana gelen büyük Marmara depreminin üzerinden 22 yıl geçti. 17 Ağustos depremi bize deprem gerçeğini çok acı bir şekilde öğretti. 17 Ağustos depremi ile binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi de evsiz kaldı. İşte 17 Ağustos Gölcük depreminin acı bilançosu...

17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? Gölcük depremi ölü sayısı kaç? 17 Ağustos günü sabaha karşı meydana gelen büyük Marmara depreminin üzerinden 22 yıl geçti. 17 Ağustos depremi bize deprem gerçeğini çok acı bir şekilde öğretti. 17 Ağustos depremi ile binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi de evsiz kaldı. İşte 17 Ağustos Gölcük depreminin acı bilançosu...

17 Ağustos depremi 1999 yılında sabaha karşı saat 03:02'de meydana geldi. Vatandaşları uykusunda yakalayan büyük depremde can kaybı oldukça fazla oldu. Yaşanan büyük depremin üzerinden 22 yılı geçti. Yaşanan acı olay Marmara'nın bir deprem kuşağı üzerinde yer aldığı gerçeğini acı bir şekilde gözler önüne serdi. 17 Ağustos Gölcük depremi binlerce kişinin ölümüne onbinlerce kişinin yaralanamasına ve evsiz kalmasına neden oldu. Peki 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? Gölcük depremi ölü sayısı kaç?

17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü?

17 Ağustos Marmara Depremi'nde 17.480 kişi ölmüaştür. 2010 yılında yayınlanan Meclis Araştırması Raporu'nda ise can kaybı sayısı 18.373 olarak güncellenmiştir.

Bolu: 270

Bursa: 268

Eskişehir*: 86

İstanbul*: 981

Kocaeli: 9.477

Sakarya: 3.891

Yalova: 2.504

Zonguldak: 3

Bursa ilinde ölen kişilerin 258 tanesi, İstanbul ilinde ölen kişilerin 527 tanesi, Eskişehir ilinde ölenlerin 53 tanesi yaralı olarak diğer bölgelerden gelmiş ve tedavi olurken bu illerde ölmüştür. Yani aslında deprem nedeniyle Bursa ilinde 10 kişi, İstanbul ilinde 454 kişi, Eskişehir ilinde 33 kişi ölmüştür.

Resmî olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 ölü, ağır-hafif 100.000'e yakın yaralı olmuştur.

Richter ölçeğine göre 7,5 şiddetinde

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

Gölcük depreminde kaç kişi kayıp?

Marmara Depremi, 1939 Erzincan afetinden sonra Türkiye'nin en büyük ikinci felaketi oldu. Yaşanan 17 Ağustos Gölcük depreminde 5 bin 840 kişi kayıtlara “kayıp” olarak geçti.

17 Ağustos depremi detayları

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddî kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.