16 Ekim Diyarbakır Sur İbrahim Tatlıses konseri ne zaman saat kaçta? Konser iptal mi edildi, ertelendi mi? Konser ne zaman yapılacak? Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında sevilen sanatçılar hayranları ile bir araya gelerek konserler verdi. Binlerce Diyarbakırlı 16 Ekim'de İbrahim Tatlıses konserinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Sur Kültür Yolu Festivali Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlaması nedeniyle iptal edildi. Sur Kültür Yolu Festivali de bu iptal kararı ile sona ermiş oldu.

16 Ekim Diyarbakır Sur İbrahim Tatlıses konseri ne zaman saat kaçta? Konser iptal mi edildi, ertelendi mi? Konser ne zaman yapılacak? Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında sevilen sanatçılar hayranları ile bir araya gelerek konserler verdi. Binlerce Diyarbakırlı 16 Ekim'de İbrahim Tatlıses konserinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Sur Kültür Yolu Festivali Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlaması nedeniyle iptal edildi. Sur Kültür Yolu Festivali de bu iptal kararı ile sona ermiş oldu.

Kültür ve sanat etkinlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'ne vatandaşların ilgisi oldukça fazlaydı. Festival kapsamında sevilen şarkıcılar hayranları ile bir araya geliyor ve şarkılarını onlar için seslendiriyordu.

16 Ekim Diyarbakır Sur İbrahim Tatlıses konseri ne zaman saat kaçta?

Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında İbrahim Tatlıses'in de konser vereceği açıklanmıştı. Konser 16 Ekim Pazar günü saat 21.00'de başlayacaktı. Ancak Bartın'dan gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan maden faciası nedeniyle Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali etkinlikleri iptal edildi.

İbrahim Tatlıses konseri iptal mi edildi, ertelendi mi?

İbrahim Tatlıses, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında 16 Ekim Pazar günü saat 21.00'da Dağ Kapı Meydanı'nda hayranları ile bir araya gelecekti. Konserin başlamasına sayılı saatler kala Festival etkinliklerinin iptal edildiği açıklandı.

Diyarbakır 16 Ekim İbrahim Tatlıses konseri ne zaman yapılacak?

Diyarbakır Sur Kültür Yolu ve İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivallerinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada haftasonu etkinliklerinin iptal edildiği açıklandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde gerçekleşen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan dolayı, festivallerin hafta sonu yapılacak olan etkinlikleri iptal edildi.