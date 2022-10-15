Beyoğlu-Sur 15 Ekim-16 Ekim konserler iptal mi? İstanbul-Diyarbakır İbrahim Tatlıses Bengü, Bilal Sonses konseri iptal mi? Türkiye'nin kültür ve sanat alanında en büyük festivallerinden olan Kültür Yolu Festivalleri Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlaması sonucu ertelendi. Hafta sonu Beyoğlu'nda Bengü, Bilal Sonses konseri, Diyarbakır Sur'da ise İbrahim Tatlıses ve Ziynet Sali konserleri de iptal edildi. Peki İbrahim Tatlıses Diyarbakır konseri ne zaman yapılacak? Konserler hangi güne ertelendi?

Kültür Yolu Festivali ile pek çok sanatçı hayranları ile bir araya geliyor ve unutulmaz konserlere imza atıyor. İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ve Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'nde birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacaktı. İstanbul'da 15-16 Ekim'de Bengü, Bilal Sonses ve Fatih Erkoç konser verecekti. Diyarbakır Sur'da ise Ziynet Sali ve İbrahim Tatlıses hayranları ile buluşacaktı. Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan maden ocağından meydana gelen patlama tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Beyoğlu-Sur 15 Ekim-16 Ekim konserler iptal mi?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde gerçekleşen patlamalardan dolayı, Beyoğlu Kültür Yolu ve Sur Kültür Yolu festivallerinin 15 Ekim ve 16 Ekim'e yapılacak olan etkinliklerinin iptal olduğu açıklandı. Etkinliklerin ilerleyen günlerde yeniden planlanması bekleniyor.

İstanbul-Diyarbakır İbrahim Tatlıses Bengü, Bilal Sonses konseri iptal mi?

İStanbul Beyoğlu ve Diyarbakır Sur'da ünlü isimlerin konserleri bekleniyordu. 15-16 Ekim'de yapılması planlanan İbrahim Tatlıses Bengü, Bilal Sonses konserlerini iptal edilip edilmediği merak ediliyor.

Diyarbakır Sur Kültür Yolu ve İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu festivallerinin sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin önemli bir duyuru yapıldı. Duyuruya göre; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde gerçekleşen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan dolayı, festivallerin hafta sonu yapılacak olan etkinlikleri iptal edildi. Böylelikle Sur Kültür Yolu Festivali sona ermiş oldu.