15 Temmuz Saraçhane Mitingine kaç kişi katıldı? Saraçhane Meydanı'na kaç kişi geldi? Saraçhane Meydanı kaç bin kişilik? Binlerce kişi 15 Temmuz'da Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi. FETÖ'cü hain teröristlerin millet iradesine karşı başlatmış oldukları kanlı darbe girişimi halkın desteği ile başarılı olamadı. Türkiye bu kanlı geceyi unutmamak için her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenleniyor. Bu sene de binlerce kişi Saraçhane Meydanı'nda toplandı. Peki 15 Temmuz Saraçhane mitingine katılan sayısı kaç? Kaç bin kişi Saraçhane Meydanı'na geldi?

15 Temmuz Saraçhane Mitingine kaç kişi katıldı? Saraçhane Meydanı'na kaç kişi geldi? Saraçhane Meydanı kaç bin kişilik? Binlerce kişi 15 Temmuz'da Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi. FETÖ'cü hain teröristlerin millet iradesine karşı başlatmış oldukları kanlı darbe girişimi halkın desteği ile başarılı olamadı. Türkiye bu kanlı geceyi unutmamak için her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenleniyor. Bu sene de binlerce kişi Saraçhane Meydanı'nda toplandı. Peki 15 Temmuz Saraçhane mitingine katılan sayısı kaç? Kaç bin kişi Saraçhane Meydanı'na geldi?

FÖTÖ'cü teröistler kanlı darbe girişimine 15 Temmuz 2016'da başladı. Onlarca şehit ve yüzlerce gazi verilen o gecede bir millet destanı yazıldı. Darbecilere Türk milleti büyük bir tokat indirdi ve darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Kanlı 15 Temmuz darbe girişimi her sene unutmamak ve unutturulmamak adına anma programları ile hatırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada vatandaşlara Saraçhane Meydanı'na davet etti. Erdoğan "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıldönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum” dedi.

15 Temmuz Saraçhane Mitingine kaç kişi katıldı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında Saraçhane meydanından binlerce kişiye seslendi. Saraçhane Meydanı'da binlerce kişi yer aldı. Ancak katılıma dair net bir sayı resmi kurumlardan verilmedi. Tahminlere göre on binlerce kişi Saraçhane Meydanı'nda anma programına katıldı.

Saraçhane Meydanı kaç kişilik?

Saraçhane Meydanı İstanbul'un en bilindik meydanlarından biridir. Saraçhane Meydanı İBB Binası ise darbe girişiminde oldukça kritik bir konumdaydı. Burada çok sayıda şehit verildi. Saraçhane Meydanı o yönden darbe girişiminin sembolleri arasına girdi. Saraçhane Meydanı'nda yaklaşık 25 bin kişi sığabilir.

Saraçhane'de 15 Temmuz Anma Programı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na gelen vatandaşlar, öğle saatlerinden itibaren arama noktalarından geçirilerek meydana alındı.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan ve bazılarının ay yıldızlı tişörtler giydiği yüzlerce vatandaş alanı doldurdu. Bedensel engelli bazı vatandaşlar ise alana tekerlekli sandalyeyle geldi.

Etkinlik alanına Türk bayraklarının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı.

15 Temmuz temalı video gösterimiyle başlayan anma programı kapsamında sahne alan sanatçılar, şarkı ve marşlar seslendirdi. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkı ve marşlara eşlik etti.