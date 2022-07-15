15 Temmuz'da aracıyla yola çıkmak isteyen vatandaşlar yolların ne zaman, saat kaçta trafiğe kapatılacağını ve ne zaman açılacağını merak ediyor. Araç sahipleri '15 Temmuz'da yollar saat kaçta kapanacak? Bugün yollar kaçta kapanıyor? Macar Kardeşler, İtfaiye, Büyük Karaman Caddesi saat kaçta açılacak?' sorularına yanıt arıyor. İstanbul Valiliği 15 Temmuz'da kapalı olan yollar ve güzergahlarla ilgili bir duyuru yayımladı.

FETÖ'cü teröristler 15 Temmuz'da ülkeyi karanlığa gömmek için darbe girişimine kalkıştı. Halkın desteği ile darbe girişimi engellendi. Bu sene de 15 Temmuz etkinlikleri kasamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Aracıyla trafiğe çıkan vatandaşlar hangi yolların kapalı olduğunu ve saat kaçta açılacağını araştırıyor. 15 Temmuz'da yollar saat kaçta kapanacak? Bugün yollar kaçta kapanıyor? Macar Kardeşler, İtfaiye, Büyük Karaman Caddesi saat kaçta açılacak? soruları pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

15 Temmuz'da yollar saat kaçta kapanacak?

İstanbul Valiliği yolların akapanıp açılmasına ilişkin bir duyuru yayımladı. Valilik'ten yapılan açıklamada "Fatih Saraçhane'de 15 Temmuz'da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır" denildi.

Bugün yollar kaçta kapanıyor?

Açıklamaya göre İstanbul'da 15 Temmuz'da yollar saat 13.00'den sonra kapatıalcak.

Macar Kardeşler, İtfaiye, Büyük Karaman Caddesi saat kaçta açılacak?

İstanbulluların en sık kullndığı caddeler 15 Temmuz'da kapalı olacak. Caddeler etkinliklerin sona ermesi ile trafiğe açılacak ancak saat henüz belli değil.

Bugün hangi yollar kapalı?

Macar Kardeşler Caddesi (İBB önünden çift taraflı kapatılacak)

İtfaiye Caddesi

Büyük Karaman Caddesi

Kavalalı Sokak Macar Kardeşler istikameti

Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi

İstikametine Horhor Caddesi

Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane istikameti

15 Temmuz alternatif yollar

Atatürk Bulvarı

Akdeniz Caddesi

Balat Sahil Yolu

Vatan Caddesi