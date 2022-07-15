15 Temmuz (Bugün) hangi yollar kapalı? Vatan Caddesi kapalı mı? 15 Temmuz'da kapalı yollar ne zaman açılacak? Saraçhane yolu kapalı mı? soruları işe gitmek üzere evinden çıkan pek çok vatandaş tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İstanbul'da kanlı darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bazı yollar kapalı olacak. İstanbul Valiliği kapalı olan yolları ve alternatif yollar açıkladı. Peki İstanbul'da yollar ne zaman, saat kaçta açılacak?

15 Temmuz (Bugün) hangi yollar kapalı? Vatan Caddesi kapalı mı? 15 Temmuz'da kapalı yollar ne zaman açılacak? Saraçhane yolu kapalı mı? soruları işe gitmek üzere evinden çıkan pek çok vatandaş tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İstanbul'da kanlı darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bazı yollar kapalı olacak. İstanbul Valiliği kapalı olan yolları ve alternatif yollar açıkladı. Peki İstanbul'da yollar ne zaman, saat kaçta açılacak?

İstanbuul Valiliği İstanbulluları yakından ilgilendiren duyuruyu yaptı. İstanbul'da 15 Temmuz'da araçla dışarı çıkmak isteyenler bu detayı dikkatlice incelemesinde fayda var. İstanbul'da 15 Temmuz'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.15 Temmuz (Bugün) hangi yollar kapalı?

15 Temmuz'da Vatan Caddesi kapalı mı?

15 Temmuz Cuma günü Vatan Caddesi trafiğe kapalı olmayacak. Vatan Caddesi alternatif güzerfgah olarak vatandaşlara hizmet verecek.

15 Temmuz (Bugün) hangi yollar kapalı?

İşte 15 Temmuz'da araç trafiğine kapalı olan yollar;

Macar Kardeşler Caddesi (İBB önünden çift taraflı kapatılacak)

İtfaiye Caddesi

Büyük Karaman Caddesi

Kavalalı Sokak Macar Kardeşler istikameti

Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi

İstikametine Horhor Caddesi

Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane istikameti

15 Temmuz alternatif yollar hangileri?

Atatürk Bulvarı

Akdeniz Caddesi

Balat Sahil Yolu

Vatan Caddesi

15 Temmuz'da kapalı yollar ne zaman açılacak?

İstanbul Valiliği açıklamasında "Fatih Saraçhane'de 15 Temmuz'da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır" denildi.