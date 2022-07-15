15 Temmuz'da Vezneciler Caddesi kapalı mı? 15 Temmuz'da Vezneciler caddesi saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

15 Temmuz'da Vezneciler Caddesi kapalı mı? Vezneciler, Fatih İtfaiye, Horhor Caddesi araçla giriş yasak mı? 15 Temmuz'da Vezneciler caddesi saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Valiliği kapalı olan yolları ve alternatif güzergahları belirledi. 15 Temmuz'da işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar da hangi yolların saat kaçta kapalı olduğunu, saat kaçta açılacağını araştırmaya başladı.

15 Temmuz'da Vezneciler Caddesi kapalı mı? Vezneciler, Fatih İtfaiye, Horhor Caddesi araçla giriş yasak mı? 15 Temmuz'da Vezneciler caddesi saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Valiliği kapalı olan yolları ve alternatif güzergahları belirledi. 15 Temmuz'da işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar da hangi yolların saat kaçta kapalı olduğunu, saat kaçta açılacağını araştırmaya başladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı nedeniyle İstanbul'da bazı yolların kapatılacağı belirtildi. Valilik alternatif güzergahları da duyurdu.

15 Temmuz'da Vezneciler Caddesi kapalı mı?

Vezneciler Caddesi, (Vezneciler önünden İBB istikametine kapanacak), Büyük Karaman Caddesi, Kavalalı Sokak Macar Kardeşler istikameti, Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikameti, Horhor Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesişimi kavşaktan Saraçhane istikameti saat 13.00'den sonra kapalı olacak ve program bitiminde yeniden trafiğe açılacak.

Saat 17.00'den sonra alternatif yollar ise Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Balat Sahil Yolu, Vatan Caddesi, Bozdoğan Kemeri Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesi olarak belirlendi.

Akşam saat 17.00'den program bitimine kadar Atatürk Bulvarı çift yönlü trafiğe kapatılırken, alternatif olarak Taksim istikametinden gelişe göre Balat Sahil Yolu ve Ragıp Gümüşpala Caddesi, sahilden gelişe göre Vatan ve Millet caddeleri kullanılabilecek.

15 Temmuz'da Vezneciler caddesi saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Veznecilşer Caddesi İstanbulluların sıkça kullandığı yollardan biri. Vezneciler Caddesi saat 13.00'den itibaren kapalı olacak. Yol program sonundan yeniden hizmete açılacak.