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15 Temmuz'da neler oldu? 15 Temmuz'da kimler öldü, kaç şehit var? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz'da neler oldu? 2016 yılında tarihe kara leke bulaştıran hain terör örgütünün darbe girişimi engellendi. Milletin zaferi olarak engellenen girişimin ardında büyük izler kaldı. En çok merak edilen konular arasında, şehit ve gazilerimiz yer alıyor. Peki ama 15 Temmuz'da kaç şehit var? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen detaylar...

1 Saat Önce
2022-07-13 10:38:01
15 Temmuz'da neler oldu? 15 Temmuz'da kimler öldü, kaç şehit var? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

2016 yılında tarihe kara leke bulaştıran hain terör örgütünün darbe girişimi engellendi. Milletin zaferi olarak engellenen girişimin ardında büyük izler kaldı. En çok merak edilen konular arasında, şehit ve gazilerimiz yer alıyor. Peki ama 15 Temmuz'da kaç şehit var? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen detaylar...

15 Temmuz'da neler oldu?

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ mensubu ve bu örgütü destekleyen 8 binin üzerinde askeri personel, 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak düştü.

Bu hain darbe girişimine direnen 251 kişi şehit ve 2 bin 734 kişi gazi oldu.

15 Temmuz'da kimler öldü, kaç şehit var?

15 Temmuz 2016 günü direnen milyonlarca insan içerisinden; 251 kişi şehit ve 2 bin 734 kişi gazi oldu. 1491 kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihi ile birlikte 10 bini buldu.

15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz Cuma gününe denk geliyor.

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