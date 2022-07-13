15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da çalışma var mı? 15 Temmuz 2022 hangi gün?

15 Temmuz resmi tatil mi? Tarihe kara bir leke olarak geçen 2016 yılı askeri darbesinin yıl dönümü geldi. Yapılan bu darbenin sonucu, 'Milletin Zaferi' olarak tarihe geçti. Peki bu zafer günü resmi tatil olarak ilan edildi mi? 15 Temmuz'da çalışma var mı? 15 Temmuz 2022 hangi gün? İşte merak edilen detaylar...

Tarihe kara bir leke olarak geçen 2016 yılı askeri darbesinin yıl dönümü geldi. Yapılan bu darbenin sonucu, 'Milletin Zaferi' olarak tarihe geçti. Peki bu zafer günü resmi tatil olarak ilan edildi mi? 15 Temmuz'da çalışma var mı? 15 Temmuz 2022 hangi gün? İşte merak edilen detaylar...

15 Temmuz resmi tatil mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” açıklamasında bulunmuştu.

Dolayısıyla 15 Temmuz günü resmi tatil olacak. Cuma günü tüm resmi kurum ve kuruluşlar, tatil olması nedeniyle kapalı olacak.

15 Temmuz'da çalışma var mı?

15 Temmuz günü resmi tatil olduğu için resmi kurum ve kuruluşlarda çalışma olmayacak. Dolayısıyla resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak.

15 Temmuz 2022 hangi gün?

15 Temmuz günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

15 Temmuz 2016'da ne oldu?

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ mensubu ve bu örgütü destekleyen 8 binin üzerinde askeri personel, 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak düştü.