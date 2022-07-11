2022 Kurban bayramı mesai hesaplama | Kurban bayramında çalışanlara ne kadar fazla mesai ücreti verilecek? Bayramda çalışanlar kaç TL mesai alacak? 2022 Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geldi. Kurban bayramında pek çok sektörde işçiler ne yazık ki çalışmaya devam etti. Kurban bayramında tatil yapmak yerine çalışan işçiler ay sonunda ne kadar mesai ücreti alacaklarını merak edip hesaplamaya başladı.

2022 Kurban bayramı mesai hesaplama | Kurban bayramında çalışanlara ne kadar fazla mesai ücreti verilecek? Bayramda çalışanlar kaç TL mesai alacak? 2022 Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geldi. Kurban bayramında pek çok sektörde işçiler ne yazık ki çalışmaya devam etti. Kurban bayramında tatil yapmak yerine çalışan işçiler ay sonunda ne kadar mesai ücreti alacaklarını merak edip hesaplamaya başladı.

Bayramlarda resmi tatillerde çalışanlara mesai ücreti ödenmek zorundadır. Kanunlarda ve yasalarda bu açıkça belirilmektedir. Resmi tatillerde çalışanlara, çalıştıkları günün karşılığında izin teklif edilmez. Kurban bayramında çalışan milyonlarca kişi kendilerine ne kadar mesai ücreti verileceğini merak edip araştırmaya başladı.

2022 Kurban bayramı mesai hesaplama

Kurban bayramında çalışanlara çift mesai verilir. Çalışanların günlük ücretlerinin öncelikle ortaya çıkartılması gerekir. Çalışanın günlük ücreti 200 TL ise bayramda çalışanlara çalıştıkları her gün için 400 TL ödeme yapılmak zorundadır.

Kurban bayramında çalışanlara ne kadar fazla mesai ücreti verilecek?

Kurban bayramında çalışanların aldıkları fazla mesai ücretleri değişkenlik gösteriyor. Mesai ücretleri kişinni aldığı toplam maaş ve günlük ücretlerine göre belirlenir.

Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır

Ayrıca, ulusal bayram ve genel tatil gününde tatil yapmayarak çalışılması halinde ayrıca çalışılan her gün için bir günlük çıplak ücret işveren tarafından ödenmelidir. Örneğin günlük bürüt ücreti 300 TL olan bir çalışan resmi tatillerde çalışması halinde günlük ücretini %100 zamlı olarak (300+300=600 TL) alacaktır. Yani çalışanın maaşına 300 TL fazla para yatması gerekir.