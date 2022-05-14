15 Mayıs 2022 EYT mitingi saat kaçta başlayacak? EYT mitingi nerede, ne zaman yapılacak? Emekli olmanın hayalini kuran binlerce kişi EYT mitinginde seslerini duyuracak. 15 Mauyıs 2022 Pazar günü yapılacağı açıklanan EYT mitingine 81 ilden katılımcı bekleniyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olamayan ve kendilerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılanlar seslerini sürekli sosyal medyadan duyurmaya çalışıyordu. Hükümetten EYT ile ilgili olumlu açılamalar da son zamanlarda sıkça gelmeye başladı. EYT mitinginde yer almak isteyenler EYT mitingi saat kaçta, nerede yapılacak? sorusuna yanıt arıyor.

15 Mayıs 2022 EYT mitingi saat kaçta başlayacak? EYT mitingi nerede, ne zaman yapılacak? Emekli olmanın hayalini kuran binlerce kişi EYT mitinginde seslerini duyuracak. 15 Mauyıs 2022 Pazar günü yapılacağı açıklanan EYT mitingine 81 ilden katılımcı bekleniyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olamayan ve kendilerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılanlar seslerini sürekli sosyal medyadan duyurmaya çalışıyordu. Hükümetten EYT ile ilgili olumlu açılamalar da son zamanlarda sıkça gelmeye başladı. EYT mitinginde yer almak isteyenler EYT mitingi saat kaçta, nerede yapılacak? sorusuna yanıt arıyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarının çözülmesi için düğmeye basıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce EYT konusunda çalışmaların başladığını dile getirmişti. Bilgin son açıklamasında uzun süredir tartışılan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili dosyanın önlerinde olduğunu söyledi. Vedat Bilgin şunları söyledi: "3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapıyoruz. İşte sözleşmeli personel meselesi var, EYT meselesi var. Bunların hepsi bizim önümüzde. Dosyaları adım adım açıyoruz ve sorunu çözdüğümüzde kamuoyumuzla paylaşıyoruz."

15 Mayıs 2022 EYT mitingi saat kaçta başlayacak?

15 Mayıs Pazar günü Emeklilikte Yaşa Takılanlar miting yapacağını duyurdu. Miting İstanbul Maltepe sahilinde yapıalcak. EYT mitingi saat 12.00'de başlayacak. EYT Federasyonu'nun çağrısı ile gerçekleştirilecek olan mitinge 81 ilden katılım olması bekleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar mitingi için bazı yollar da trafiğe kapatılacak.

EYT mitingi nerede, ne zaman yapılacak?

Maltepe Sahilinde yapılacağı duyurulan miting öğle satlerinde başlayacak.

Gönül Boran: Mitingde herkes hakkımı isteyeceğim diyecek

EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran'dan TGRT Haber'de dikkat çeken açıklamalar geldi. “Çözüme adım adım yaklaşıyoruz. 2023 seçimlerini önemsiyoruz. Yıllardır çalışma yapılıyor, biz hakkımızın verilmesini istiyoruz. Oyalama taktiği istemiyoruz. Yarın mitingde herkes hakkımı isteyeceğim diyecek” dedi

EYT nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT'liler 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olamadılar. Prim ödemesini dolduran binlerce kişi emekli olmak için yaşı doldurmayı bekledi. EYT yasası çıkarsa binlerce kişi doğrudan emekli olmaya hak kazanacak.

EYT çıkarsa kimler emekli olur?

EYT yasası 2022 yılında çıkarsa yasanın kimleri kapsayacağı ve kimlerin emekli olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte EYT çıkarsa emekli olacaklar;

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasıyla, 8 Eylül 1999'da sigortalı olup, getirilen kademeli yaş şartından dolayı emekli olacağı tarih uzayanlardan, emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayıp yaşın dolmasını bekleyenlerin emekli edilmesi amaçlanıyor.