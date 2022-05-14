EYT mitingi nerede? EYT mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? 15 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar mitingi yapılacak mı? Emekli olmanın hayalini kurarken 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emeklilik hayalleri suya düşen binlerce kişi EYT yasasının bir an önce çıkmasını bekliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar seslerini duyurmak için her türlü yolu deniyor. Pek çok miting de yapan EYT'liler 15 Mayıs Pazar günü miting düzenleneceğini duyurdu. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar Mitingi saat kaçta ve nerede yapılacak?

EYT mitingi nerede? EYT mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak? 15 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar mitingi yapılacak mı? Emekli olmanın hayalini kurarken 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emeklilik hayalleri suya düşen binlerce kişi EYT yasasının bir an önce çıkmasını bekliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar seslerini duyurmak için her türlü yolu deniyor. Pek çok miting de yapan EYT'liler 15 Mayıs Pazar günü miting düzenleneceğini duyurdu. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar Mitingi saat kaçta ve nerede yapılacak?

Binlerce kişi emeklilik hayali kurarken EYT yasasının çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Konuya ilişkin hükümetten gelen açıklamara göre EYT konusunda da çalışmalara başlandı. EYT'nin kapsamı tartışılırken EYT'liler seslerini duyrabilmek için sosyal medyadan binlerce paylaşım yapıyor.

EYT mitingi nerede?

15 Mayıs Pazar günü Emeklilikte Yaşa Takılanlar miting yapacağını duyurdu. Miting İstanbul Maltepe sahilinde yapıalcak. EYT Federasyonu'nun çağrısı ile gerçekleştirilecek olan mitinge 81 ilden katılım olması bekleniyor.

EYT mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

15 Mayıs EYT mitingi saat 12.00'de başlayacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar mitingi için bazı yollar da trafiğe kapatılacak.

EYT mitinginde İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Maltepe Etkinlik Alanı'nda 15 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek olan “Emeklilikte Yaşa Takılanlar Mitingi” nedeniyle saat 08.00 Turgut Özal Bulvarı (Maltepe Sahil Yolu) (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi ile D-100 karayolu ise alternatif yol olarak kullanılabilecek.

EYT çıkarsa kimler emekli olur?

EYT yasası 2022 yılında çıkarsa yasanın kimleri kapsayacağı ve kimlerin emekli olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte EYT çıkarsa emekli olacaklar;

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasıyla, 8 Eylül 1999'da sigortalı olup, getirilen kademeli yaş şartından dolayı emekli olacağı tarih uzayanlardan, emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayıp yaşın dolmasını bekleyenlerin emekli edilmesi amaçlanıyor.

EYT nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT'liler 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olamadılar. Prim ödemesini dolduran binlerce kişi emekli olmak için yaşı doldurmayı bekledi. EYT yasası çıkarsa binlerce kişi doğrudan emekli olmaya hak kazanacak.