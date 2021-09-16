15 bin öğretmen atama | Sözlü sınav (mülakat) merkezi tercihleri ne zaman?

15 bin öğretmen atama | KPSS sonuçlarının açıklanması ile atama bekleyen binlerce öğretmen adayı ön başvuru ve sözlü sınav (mülakat) merkezi tercihleri ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor.

2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasından açıklandı. KPSS sınavına giren ve öğretmen olmak için atanmaya çalışan binlerce kişi sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 15 bin atama ön başvurusu ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Açıklamayı ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aygün "Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." diyerek sonuçların açıklandığını duyurdu. Aygün'ün açıklamasından sonra öğretmen olmanın hayalini kuran binlerce kişi 15 bin öğretmen ataması ön başvurusunun ve sözlü sınav (mülakat) merkezi tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Sözlü sınav (mülakat) merkezi tercihleri ne zaman?

15 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

15 bin atama branş dağılımı belli oldu mu?

15 bin öğretmen atamasında branj ve kontenjanlar henüz belli olmadı. Öğretmen adaylarının gözü kendi branşlarında ne kadar atama yapılacağında. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız." demişti. Bakanın açıklamasına göre 15 bin öğretmen ataması branş ve kontenjanlarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

15 bin atama takvimi

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de,

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de,

Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

2021-Kamu Peael Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1 Ağustos'ta düzenlenen 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 7-8 Ağustos'ta gerçekleşen 2021-KPSS (Alan Bilgisi) ve 15 Ağustos'ta yapılan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarları kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.

Buna göre, 15 Ağustos'ta uygulanan 2021-KPSS ÖABT sınavında "kimya/kimya teknolojisi öğretmenliği testi" temel soru kitapçığındaki 13 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabın "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

KPSS sonuçlarının açıklandığı bilgisini sosyal medya hesabından duyuran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.