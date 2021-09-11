15 bin öğretmen atama Rehberlik Öğretmeni (PDR) atama sayısı | Rehber öğretmen kontenjanı ne kadar?

15 bin öğretmen atama | Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen ataması yapılacağının müjdesini verdi. Atama bekleyen öğretmen adayları da kendi branşlarında ne kadar atama olacağını merak edip araştırmaya başladı. Rehber öğretmen olarak atanmayı bekleyenler de Rehberlik Öğretmeni (PDR) kaç kişi atanacak? Rehberlik Öğretmeni (PDR) atama sayısı ne kadar? Rehber öğretmen kontenjanı ne kadar? kontenjanı ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor. 15 bin öğretmen atamasına dair kontenjanlar ve branş dağılımı henüz açıklanmadı ancak haberimizde tahmini atama rakamlarına göz atabilirsiniz.

15 bin öğretmen atama | Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen ataması yapılacağının müjdesini verdi. Atama bekleyen öğretmen adayları da kendi branşlarında ne kadar atama olacağını merak edip araştırmaya başladı. Rehber öğretmen olarak atanmayı bekleyenler de Rehberlik Öğretmeni (PDR) kaç kişi atanacak? Rehberlik Öğretmeni (PDR) atama sayısı ne kadar? Rehber öğretmen kontenjanı ne kadar? kontenjanı ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor. 15 bin öğretmen atamasına dair kontenjanlar ve branş dağılımı henüz açıklanmadı ancak haberimizde tahmini atama rakamlarına göz atabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen binlerce öğretmeni sevindiren bir açıklama geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra binlerce kişi branş ve kontenjan dağılımlarının belli olup olmadığını araştırmaya başladı. Rehber öğretmenler de 15 bin öğretmen atamasında Rehberlik Öğretmeni (PDR) atama sayısı kaç oalcak? Rehberlik öğretmeni kontenjanı ne kadar? Rehber öğretmeni kaç kişi atanacak? gibi sorulara yanıt arıyor.

Rehberlik öğretmeni kontenjanı ne kadar?

15 bin öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımları henüz belli olmadı. 20 bin öğretmen ataması branş dağılımına bakılıdğında rehberlik öğretöemi (PDR) atama sayısının 1373 olduğu görülüyor. 15 bin öğretmen atamasında da yaklaşık olarak aynı sayıda rehber öğretmeni atanması bekleniyor.

15 bin öğretmen atama Rehberlik Öğretmeni (PDR) atama sayısı

Tahmin olarak yapılan değerlendirmede rehber öğrermen atama sayısının 1000 civarı olacağı tahmin ediliyor.

15 bin atama branş dağılımı ve kontenjan ne kadar?

15 bin öğretmen ataması yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra atama bekleyen binlerce kişi 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjan ne kadar? sorusunu sormaya başladı. Mlli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

15 bin öğertmen ataması

2021 yılında 20 bin öğretmen ataması yapılmıştı. 15 bin öğretmen atamalarında kontenjan ve branş dağılımı 20 bin öğretmen atamasındaki kontenjan ve branş dağılıma benzer olabilir. İşte 2020 öğretmen ataması branş, kadro ve kontenjan detayları...

20 bin öğretmen ataması

2021 yılında 20 bin öğretmen ataması yapılmıştı. 15 bin öğretmen atamalarında kontenjan ve branş dağılımı 20 bin öğretmen atamasındaki kontenjan ve branş dağılıma benzer olabilir. İşte 2020 öğretmen ataması branş, kadro ve kontenjan detayları...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.