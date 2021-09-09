15 bin öğretmen atama | 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjan ne kadar?

15 bin öğretmen atama | 2021 yılında yapılan 20 bin öğretmen atamalarına atanamayan binlerce öğretmen adayı ek 40 bin atama talep ediyordu. Ek atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Erdoğan'ın müjdesinden sonra atama bekleyen öğretmenler 15 bin atamada öğretmen branş dağılımı ve kontenjan ne kadar olacak? sorusunu sormaya başladı.

15 bin öğretmen atama | 2021 yılında yapılan 20 bin öğretmen atamalarına atanamayan binlerce öğretmen adayı ek 40 bin atama talep ediyordu. Ek atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Erdoğan'ın müjdesinden sonra atama bekleyen öğretmenler 15 bin atamada öğretmen branş dağılımı ve kontenjan ne kadar olacak? sorusunu sormaya başladı.

Atama bekleyen binlerce öğretmeni sevindiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. 20 bin öğretmen ataması ile atanamayan öğretmen adayları hükümetten ek atama ypılmasını talep ediyordu. Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etmeden önce öğetmen açığı olduğunu kabul etmişti. Ek atama bekleyen öğretmen adaylarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevindiren haber geldi. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." Erdoğan'ın açıklamasından sonra 15 bin öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımları merak ediliyor. Peki öğretmen atamalarında branş dağılımı ve kontenjan ne kadar olacak?

15 bin atama branş dağılımı ve kontenjan ne kadar?

15 bin öğretmen ataması yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra atama bekleyen binlerce kişi 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjan ne kadar? sorusunu sormaya başladı. Mlli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

15 bin öğertmen ataması

2021 yılında 20 bin öğretmen ataması yapılmıştı. 15 bin öğretmen atamalarında kontenjan ve branş dağılımı 20 bin öğretmen atamasındaki kontenjan ve branş dağılıma benzer olabilir. İşte 2020 öğretmen ataması branş, kadro ve kontenjan detayları...

15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

Cumhrubaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağının müjdesini 8 Eylül'de duyurdu. Başvuruların ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Ancak net bir başvuru tarihi henüz açıklanmadı.

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı (tahmini)

MEB Personel'de yer alan habere göre 15 bin öğretmen ataması tahmini branş ve kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.

Sınıf Öğretmenliği 2165

İngilizce 1148

Din Kült. ve Ahl.Bil. 1085

Özel Eğitim 1876

İlköğretim Matematik Öğr. 800

Okul Öncesi Öğrt 800

Türkçe 750

PDR 550

Fen Bilimleri/Fen ve Tek. 680

Beden Eğitimi 500

Sosyal Bilgiler 450

Matematik 400

Türk Dili ve Edebiyatı 390

Bilişim Teknolojileri 390

İ.H.L. Meslek Dersleri 365

Görsel Sanatlar 302

Müzik 300

Arapça 258

Fizik 275

Kimya 210

Tarih 180

Almanca 170

Coğrafya 150

Felsefe 120

Biyoloji 65

DİĞER BRANŞLAR 65

Elektrik-Elektronik Tek./Elek 66

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55

Teknoloji ve Tasarım 50

Muhasebe ve Finansman 30

Giyim Üretim Teknolojisi 30

Elektrik-Elektronik Tek./Elk 20

Makine Tek./Makine ve Ka. 30

Sağlık/Hemşirelik 10

Tekstil Tek./Tekstil 15

El San.Tek./El Sanatları 15

Kuyumculuk Teknolojisi 15

Harita-Tapu-Kadastro/ 15

Tesisat Teknolojisi ve İklim. 15

Adalet 15

Halkla İlişkiler ve Org 15

Mobilya ve İç Mekan Tas. 15

El San.Tek./Nakış 15

Grafik ve Fotoğraf/Grafik 15

Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 8

Güzellik ve Saç Bakım Hiz 6

Sağlık Bilgisi 6

Gıda Teknolojisi 9

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 9

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 7

Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 6

Sanat Tarihi 9

Denizcilik/Gemi Yönetimi 7

Sağlık/Sağlık Hizmetleri 9

Yenilenebilir Enerji Tek. 8

Endüstriyel Otomasyon Tek 7

Metal Teknolojisi 6

Seramik ve Cam Teknolojisi 6

Konaklama ve Seyahat Hiz. 5

Büro Yönetimi 3

Radyo-Televizyon 1

Ulaştırma Hizmetleri 1

Yiyecek İçecek Hizmetleri 1

Motorlu Araçlar Teknolojisi 1

15 bin öğretmen atama başvuru şartları neler?

MEB 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları henüz açıklanmadı. Daha önce yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları şöyleydi:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.