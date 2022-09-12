12 Eylül'de İETT otobüsler ücretsiz mi? Bugün İstanbul'da İETT otobüs, metrobüs, bedava mı? Otobüsler hangi saatlerde, ne zamana kadar ücretsiz? milyonlarca öğrenci ve öğretmen 12 Eylül'de çalan ilk ders zili ile 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı. İlk gün okula gitmek üzere evinden çıkan öğrenciler İstanbul'da otobüslerin bedava olup olmadığını araştırmaya başladı. İBB'den alınan karara göre bugün (12 eylül Pazartesi) İstanbul'da İETT otobüsleri, metro, metrobüs öğrencilere belli saatlerde ücretsiz hizmet verecek.

12 Eylül'de İETT otobüsler ücretsiz mi? Bugün İstanbul'da İETT otobüs, metrobüs, bedava mı? Otobüsler hangi saatlerde, ne zamana kadar ücretsiz? milyonlarca öğrenci ve öğretmen 12 Eylül'de çalan ilk ders zili ile 2022-2023 eğitim öğretim yılına başladı. İlk gün okula gitmek üzere evinden çıkan öğrenciler İstanbul'da otobüslerin bedava olup olmadığını araştırmaya başladı. İBB'den alınan karara göre bugün (12 eylül Pazartesi) İstanbul'da İETT otobüsleri, metro, metrobüs öğrencilere belli saatlerde ücretsiz hizmet verecek.

12 Eylül'de 2022-2023 eğitim öğretim yılı resmen başladı. 18 mişyon öğrenci ile birlikte 1.2 milyon öğretmen de okullarındaki yerini aldı. Yeni eğitim öğretim yılı başlarken okula gitmek üzere evinden çıkan öğrenciler 12 Eylül Pazartesi günü İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığı sorusuna yanıt aramaya başladı. İBB'den gelen açıklama milyonlarca öğretmeni sevindirdi. İşte 2022-2023 eğitim öğretim dönemi açılışı 12 Eylül'e dair detaylar...

12 Eylül'de İETT otobüsler ücretsiz mi?

12 Eylül'de trafik yoğunluğu arttı. Sabahın ilk saatlerinde İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 07.45 itibariyle trafik durumu yüzde 53'e çıktı. İBB 12 Eylül'de İETT otobüslerinin öğrencilere belli saatlerde ücretsiz olacağını açıkladı.

Bugün İstanbul'da İETT otobüs, metrobüs, bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar İstanbul'da yaşayanları sevindiren açıklamayı yaptı. Çağlar, okulların açılacağı ilk gün olan 12 Eylül'de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Otobüsler hangi saatlerde, ne zamana kadar ücretsiz?

Öğrenciler 12 Eylül Pazartesi günü sabah saat 06.00 ile 14.00 saatleri arasında İETT toplu taşıma sistemini ücretsiz kullanabilecek. Bu saatler arasında İstanbulkart kuıllanılarak giriş yapılırken kartlardan ücret kesilmeyecek.

İETT nedir?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma hizmeti veren kuruluştur.