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TIMETURK / EKONOMİ / 9 Nisan Benzin ve Motorin fiyatları | Benzin ve mazota indirim mi geldi? Motorin ve Benzin litresi 9 Nisan'da ne kadar?

9 Nisan Benzin ve Motorin fiyatları | Benzin ve mazota indirim mi geldi? Motorin ve Benzin litresi 9 Nisan'da ne kadar?

9 Nisan Benzin ve Motorin fiyatları | Benzin ve mazota indirim mi geldi? Motorin ve Benzin litresi 9 Nisan'da ne kadar? Milyonlarca araç sahibi her gece yarısından sonra akaryakıta zam mı geldi sorusunu soruyordu. Ancak son günlerde petrol piyasalarında fiyatların aşağı çekilmesiyle zam beklentisi yerini indirim beklentisine bıraktı. Brent petrolün 99 dolar seviyelerine kadar gerilemesi 9 Nisan Cumartesi günü benzin ve mazot fiyatlarına indirim olarak yansıyıp yansımayacağı merak ediliyordu. İşte 9 Nisan Cumartesi güncel benzin ve motorin (mazot) fiyatları...

3 Saat Önce
2022-04-09 10:14:41
9 Nisan Benzin ve Motorin fiyatları | Benzin ve mazota indirim mi geldi? Motorin ve Benzin litresi 9 Nisan'da ne kadar?

9 Nisan Benzin ve Motorin fiyatları | Benzin ve mazota indirim mi geldi? Motorin ve Benzin litresi 9 Nisan'da ne kadar? Milyonlarca araç sahibi her gece yarısından sonra akaryakıta zam mı geldi sorusunu soruyordu. Ancak son günlerde petrol piyasalarında fiyatların aşağı çekilmesiyle zam beklentisi yerini indirim beklentisine bıraktı. Brent petrolün 99 dolar seviyelerine kadar gerilemesi 9 Nisan Cumartesi günü benzin ve mazot fiyatlarına indirim olarak yansıyıp yansımayacağı merak ediliyordu. İşte 9 Nisan Cumartesi güncel benzin ve motorin (mazot) fiyatları...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünyada bir kriz havası yaşandı. Savaş risklerinin arttığı dönemde petrol fiyatları da rekor üstüne rekor kırdı. 130 doları aşan brent petrol fiyatları nedenilyle petrolü ihraç eden ülkelerde akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Türkiye'de de benzin ve mazota üst üste zamlar yapılmıştı. Ancak savaş hali şokunun atlatılması ve piyasaların toparlanmasıyla petrol fiyatları da geriledei. 8 Nisan Cuma günü 96 dolara kadar düşen brent petrol araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşturdu.

Benzin ve mazota indirim mi geldi?

9 Nisan Cumartesi günü için geçerli olacan indirim ve zam haberi henüz gelmedi. Benzin ve motorin litre satış fiyatlarında şu anda bir değişiklik bulunmuyor.

Motorin ve Benzin litresi 9 Nisan'da ne kadar?

9 Nisan'da benzin ve motorin litre satış fiyatlarında bir değişiklik olmadı. İşte güncel akaryakıt fiyatları;

9 Nisan Motorin fiyatları

İstanbul motorin litre fiyatı 21.27 TL

Ankara motorin litre fiyatı 21,33 TL

İzmir motorin litre fiyatı 21,33 TL

9 Nisan Benzin fiyatları

İstanbul benzin litre fiyatı 19,00 TL

Ankra benzin litre fiyatı 19,10 TL

İzmir benzin litre fiyatı 19,12 TL

Benzine indirim geldi mi? 9 Nisan Motorin ve benzin indirim yapıldı mı? Mazota indirim var mı?
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