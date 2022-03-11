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TIMETURK / GENEL / Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kontenjan ve branş dağılımı | Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kontenjan ve branş dağılımı | Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kontenjan ve branş dağılımı | Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aylardır beklenen müjdeyi verdi. Sağlık Bakanlığı 2022 atama takvimine ilişkin açıklama yapan Bakan Koca 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Atama bekleyen sağlık mezunları da kendi branş ve alanlarında kaç kişi atanacağını merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı 20 bin atama hemşire, ebe, tekniker ve teknisyen kaç kişi atanacak?

2 Saat Önce
2022-03-11 16:22:52
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kontenjan ve branş dağılımı | Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kontenjan ve branş dağılımı | Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aylardır beklenen müjdeyi verdi. Sağlık Bakanlığı 2022 atama takvimine ilişkin açıklama yapan Bakan Koca 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Atama bekleyen sağlık mezunları da kendi branş ve alanlarında kaç kişi atanacağını merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı 20 bin atama hemşire, ebe, tekniker ve teknisyen kaç kişi atanacak?

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kontenjan ve branş dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca binlerce sağlıkçının merakla beklediği açıklamaları yaptı. Bakan Koca açıklamasında 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından sağlık mezunları kendi alan ve bölümlerinde kaç atama yapılcağını merak edip araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı 10 bin sağlık personeli 2022 atama kontenjanları

Sağlık Bakanı Koca atamalara ilişkin açıklamasında alım yapılacak bölümleri de duyurdu. Koca açıklamasında; 5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi. alımı yapılacağını belirtti. 

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ve 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ alımı daha yapıyor." dedi. 10 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımına ilişkin başvuru tarihleri ilerleyen günlerde netlik kazanacak. .

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