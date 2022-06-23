Konut kredisi peşinat kaldırıldı mı? Konut kredisi peşin oranı düştü mü? Konut kredisi için peşin yüzde 10 mu oldu? soruları ev almak isteyenler tarafından sorulmaya başlandı. BDDK konut kredilerine yönelik alınan yeni kararları duyurdu. Buna göre konut kredisi çekerken istenen konut kredisi peşinatı düşürüldü. İşte gelişmeler...

Konut kredisi peşinat kaldırıldı mı? Konut kredisi peşin oranı düştü mü? Konut kredisi için peşin yüzde 10 mu oldu? soruları ev almak isteyenler tarafından sorulmaya başlandı. BDDK konut kredilerine yönelik alınan yeni kararları duyurdu. Buna göre konut kredisi çekerken istenen konut kredisi peşinatı düşürüldü. İşte gelişmeler...

Konut piyasasını canlandırmak ve ev sahibi olmak isteyenler rahatatmak için peş peşe adımlar atılmaya devam ediliyor. Son olaran Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin flaş kararını duyurdu.

Konut kredisi peşinat kaldırıldı mı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni karar aldı. Karara göre, 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda, yüzde 70, 2 milyon TL altındaki konutlarda ise yüzde 90 kredi kullanılacak.

10 milyon üstü için konut kredisi iptal mi?

Degeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak.

BDDK nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumu. .