10 Kasım otobüsler ücretsiz mi? ETT 10 Kasım'da ücretsiz mi? Metro, metrobüs, Marmaray 10 Kasım'da bedava mı? 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına her yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü olarak hatırlanır. 10 Kasım'da ülkenin her noktasında etkinlikler düzenlenir. İşe giden vatandaşlar da 10 Kasım'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki 10 Kasım 'da İETT-EGO-ESHOT-BURULAŞ ücretsiz mi?

10 Kasım otobüsler ücretsiz mi? ETT 10 Kasım'da ücretsiz mi? Metro, metrobüs, Marmaray 10 Kasım'da bedava mı? 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına her yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü olarak hatırlanır. 10 Kasım'da ülkenin her noktasında etkinlikler düzenlenir. İşe giden vatandaşlar da 10 Kasım'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki 10 Kasım 'da İETT-EGO-ESHOT-BURULAŞ ücretsiz mi?

10 Kasım'da ülkenin her köşesinde 10 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler okullarda ve kamu kurumlarında da yapılıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir.

10 Kasım otobüsler ücretsiz mi? ETT 10 Kasım'da ücretsiz mi?

Bir çok kişi 10 Kasım'da toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. 10 Kasım'da İETT (otobüs, metrobüs, metro, tranmay) ücretsiz değildir. 10 Kasım'da normal ücret tarifesi uygulanacaktır.

10 Kasım 'da İETT-EGO-ESHOT-BURULAŞ ücretsiz mi?

10 Kasım'da tüm illerde şehir içi toplu taşımalar ücretli olarak devam edecektir.

10 kasım resmi tatil mi?

10 Kasım resmi tatiller içinde yer almıyor. 10 Kasım resmi tatil değildir?

10 Kasım'da okul var mı?

Öğrenciler 10 Kasım'da okullarında olacak.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedir?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.