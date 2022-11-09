10 Kasım bankalar açık mı? Bankalar 10 Kasım günü çalışıyor mu? Atatürk'ü Anma Günü'nde bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Resmi tatillerde kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler faaliyetlerine ara veriyor. Peki 10 Kasım Perşembe günü resmi tatil mi? İşte detaylar....

10 Kasım bankalar açık mı? Bankalar 10 Kasım günü çalışıyor mu? Atatürk'ü Anma Günü'nde bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Resmi tatillerde kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler faaliyetlerine ara veriyor. Peki 10 Kasım Perşembe günü resmi tatil mi? İşte detaylar....

10 Kasım bankalar açık mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma günü bu yıl içerisinde Perşembe gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk'ün ölüm yıldönümü sebebiyle yurt genelinde organizasyonlar ve törenler yapılıyor. 10 Kasım, resmi tatiller arasında yer almadığı için bankalar çalışmaya devam ediyor.

Banka çalışma saatleri

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 arasında çalışıor. Öğle molası saatleri bazı bankalarda değişiklik gösterebilir. Bunun yanı sıra bankalar 17.00'a kadar işlem alabilmektedirler.

Kargo şirketleri 10 Kasım'da çalışıyor mu?

10 Kasım resmi tatiller arasında yer almadığı için kargo şirketleri de çalışmalarına devam ediyor.