1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2022-2023 ilkokul 1. sınıf derslere ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 2022-2023 eğitim öğretim döneminde sınıflarda yerlerini alacak. Geçen sene olduğu gibi bu sene de okullarda yüz yüze eğitime kesintisiz devam edilmesi bekleniyor. 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre ilkokul 1. sınıf öğrencileri eğitime diğer sınıflardan daha erken başlayacak. Peki 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2022-2023 ilkokul 1. sınıf derslere ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 2022-2023 eğitim öğretim döneminde sınıflarda yerlerini alacak. Geçen sene olduğu gibi bu sene de okullarda yüz yüze eğitime kesintisiz devam edilmesi bekleniyor. 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre ilkokul 1. sınıf öğrencileri eğitime diğer sınıflardan daha erken başlayacak. Peki 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci gibi 1.2 milyon öğretmen de yeni dönemin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Çocuklarını 1. sınıfa kaydettrecek olan veliler de 1. sınıflar okula ne zaman gidecek? sorusuna yanıt arıyor. 2022-2022 MEB takvimine göre 1. sınıflar okula bir hafta erken başlayacak.

1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak ancak 1. sınıflar ve anaokulu öğrencileri oryantasyon eğitimi kapsamında okula bir hafta erken başlayacak. Ana okulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitimi haftası 5-9 Eylül'de yapılacak. 5 Eylül ve 9 Eylül arasında 1. sınıflar ve anasınıfları okullarında olacak.

2022-2023 ilkokul 1. sınıf derslere ne zaman başlıyor?

1. sınıf ve anasınıfı öğrencilerinin okullara daha kolay alışabilmesi için uyum haftası eğitimleri 5-9 Eylül'de yapılacak

1. sınıf kayıtları ne zaman?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için ilkokul kayıtları 1 Temmuz tarihi itibariyle başladı. E-okul üzerinden e-kayıt sistemi ile yapılan okul kayıtlarında adres veya kayıt değişimi yapacak velilerin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvuruda bulunması gerekiyor. İlkokul birinci sınıf kayıtları 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

1. sınıf e kayıt nasıl yapılır?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Veliler; çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-Okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. Velilerin en geç 31 Ağustos'a kadar kayıt yaptıracakları okula gitmesi gerekiyor.